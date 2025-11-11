Справа Енергоатома: НАБУ опублікувало цинічні діалоги чиновників

Національне антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи розмов підозрюваних у масштабній схемі розкрадання коштів у сфері енергетики. Слідство встановило, що частина коштів відмивалась через офіс у центрі Києва.

Національне антикорупційне бюро України опублікувало аудіозаписи розмов посадовців, підозрюваних у корупційній схемі в енергетичній сфері.

Згідно з матеріалами, у записах зафіксовано розмову осіб, позначених як "Тенор" та "Рокет". За даними журналістів, під псевдонімом "Тенор" діяв виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, а "Рокет" — колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк.

На оприлюднених записах вони обговорювали продовження будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів. Один із співрозмовників назвав кошториси "божевільними" та висловив сумнів у доцільності подальших витрат. Інший відповів, що варто "почекати", оскільки "шкода грошей — марна трата".

Фігуранти говорили про проєкт вартістю близько 4 млрд грн, який стосувався захисту трансформаторних підстанцій. Водночас вони згадали, що за попередній контракт на 3 млрд грн отримали лише 90 (невідомо, йдеться про тисячі доларів чи мільйони гривень).

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили, що у схемі брали участь колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому", бізнесмен — організатор злочинної групи, а також четверо співробітників бек-офісу. Вони відповідали за легалізацію коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності.

За версією слідства, учасники систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державного підприємства у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящих", — повідомили у НАБУ.

Як зазначає НАБУ, операція з викриття корупції у сфері енергетики має кодову назву "Легалізація". За даними слідства, функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора російської федерації Андрія Деркача, який уже є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

У цьому офісі здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.

За надання послуг стороннім клієнтам офіс отримував комісію у вигляді відсотків від суми операцій. За оцінками слідства, через цю "пральню" пройшло близько 100 млн доларів США (приблизно 4 млрд грн).

Нагадаємо, НАБУ неодноразово повідомляло про викриття масштабних корупційних схем у державному підприємстві "Енергоатом". Офіційна інформація про перебіг розслідування доступна на сайті бюро.

Операція з викриття корупції у сфері енергетики

