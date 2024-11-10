Мишель Андраде высказалась о шоу "Холостячка" (фото)

Артистка намагається тримати своє особисте життя подалі від камер. Мішель Андраде зізналася, що дуже прискіплива у виборі партнера.

Українська співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни" Мішель Андраде 10 листопада в інтерв'ю Фокусу висловила свою думку про популярне реаліті-шоу побачень "Холостячка".

Артистка зізналася, що їй подобається спостерігати за тим, як люди знаходять щастя і знаходять своє кохання. Однак своє особисте життя Мішель намагається тримати в таємниці й особисті стосунки не демонструвати на камеру.

Співачка Мішель Андраде Фото: Instagram mishvirmish

"Я люблю цей проект, мені цікаво спостерігати, як інші знаходять кохання. Але я звикла тримати особисте життя приватним, мені важко розкриватися перед камерою. Ймовірно, я б не погодилася, хоча як експеримент і спосіб показати себе як особистість — це цікавий варіант. Але навряд чи я б змогла знайти справжнє кохання в таких умовах", — пояснила Андраде.

Артистка, яка, за її словами, дуже прискіплива у виборі партнера, висловила сумнів, що сама навряд чи змогла б знайти коханого на шоу, адже для формування справжніх почуттів потрібен час. "Я дуже прискіплива у виборі партнера і не впевнена, що серед учасників шоу в обмежені терміни знайшла б когось, хто мені підходить. Та й сама б задумалася, чому людина прийшла саме на шоу заради кохання", — відверто поділилася Мішель.

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