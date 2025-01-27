Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про роман з Іриною Білик, розповівши про їхні стосунки. Налчаджиоглу заявив, що з Білик їх пов'язує дружба, а також високо оцінив її талант і зовнішній вигляд.

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Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу відповів на чутки про можливий роман зі співачкою Іриною Білик. Раніше Білик взяла участь у фотосесії для косметичного бренду, засновником якого є Налчаджиоглу, а бізнесмен був помічений на її концерті. У інтерв’ю Fashionreality.tv Мурат поділився своїм баченням стосунків з артисткою.

"Ірочка, Іра — звичайно, богиня. Вона — легенда українського шоу-бізнесу. У нас з нею дуже близька дружба, ми давно знайомі. Я її люблю як людину і ціную її творчість. Іра виглядає просто розкішно. Вона шикарна жінка, і кожна її пісня сповнена душевності. Якщо вона погодиться, я б із задоволенням повечеряв з Ірою", — зазначив Мурат.

Ірина Білик також прокоментувала їхню співпрацю: "Він мій давній друг, мачо, якого я знаю більше 20 років. Ми вирішили по дружбі зробити колаборацію".

Нагадаємо, у Ірини Білик двоє синів: 25-річний Гліб, народжений у стосунках з Андрієм Оверчуком, та молодший Табріз, який з'явився на світ у 2015 році за допомогою сурогатної матері. Тоді Ірина була одружена з російським режисером Асланом Ахмадовим, з яким розлучилася в 2021 році.

Зауважимо, що Мурат протягом 10 років був одружений зі співачкою Ані Лорак, яка зрадила Україну, мовчить про війну і продовжує в рф виступати для росіян. Експодружжя має спільну донькуСофію. У березні 2024 року Мурат Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус.

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