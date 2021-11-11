"Наша мета — вселяти страх": Туреччина озброює силовиків робоплатформами всіх класів (фото)
За словами голови Управління оборонної промисловості Ісмаїла Деміра, їхня мета — залишатися невидимими і завдавати максимальних збитків ворогові.
Турецька оборонна промисловість розпочне серійне постачання цілої низки безпілотних транспортних платформ легкого, середнього та важкого класів для силових відомств. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.
Під час заходу FNSS Defence Systems було підписано низку контрактів на серійне виробництво безпілотних платформ.
"Наша мета — вселяти страх у противника, забезпечувати армію технологічними розробками, що дозволяють мінімізувати втрати, залишатися невидимими і завдавати максимальних збитків ворогові", — заявив глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.
Зокрема були контракти з компанією FNSS про серійне виробництво безпілотних транспортних засобів важкого класу. З ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN — БТС середнього класу.
Крім підписання угод, свою продукцію показали інші компанії: Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland, Kuartis, Milsoft і Ras Teknoloji. Усі вони створили свої варіанти безпілотних машин легені.
Нагадаємо, в Україні пройшли випробування "Козака 2М1" та БТР "Хорунжого" з турецькими бойовими модулями. Раніше стало відомо, що в Туреччині розпочали будівництво винищувача 5 покоління TF-X. Перша деталь вже виготовлена.