"Наша мета — вселяти страх": Туреччина озброює силовиків робоплатформами всіх класів (фото)

За словами голови Управління оборонної промисловості Ісмаїла Деміра, їхня мета — залишатися невидимими і завдавати максимальних збитків ворогові.

Турецька оборонна промисловість розпочне серійне постачання цілої низки безпілотних транспортних платформ легкого, середнього та важкого класів для силових відомств. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

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Під час заходу FNSS Defence Systems було підписано низку контрактів на серійне виробництво безпілотних платформ.

Фото: Twitter / Ismail Demir

"Наша мета — вселяти страх у противника, забезпечувати армію технологічними розробками, що дозволяють мінімізувати втрати, залишатися невидимими і завдавати максимальних збитків ворогові", — заявив глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

Зокрема були контракти з компанією FNSS про серійне виробництво безпілотних транспортних засобів важкого класу. З ASELSAN, Best Grup, Elektroland ve HAVELSAN — БТС середнього класу.

[ + – ] Безпілотні транспортні платформи Фото: Twitter / Ismail Demir

Крім підписання угод, свою продукцію показали інші компанії: Esetron, Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland, Kuartis, Milsoft і Ras Teknoloji. Усі вони створили свої варіанти безпілотних машин легені.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування "Козака 2М1" та БТР "Хорунжого" з турецькими бойовими модулями. Раніше стало відомо, що в Туреччині розпочали будівництво винищувача 5 покоління TF-X. Перша деталь вже виготовлена.