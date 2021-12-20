Держдеп США рекомендує американцям не відвідувати Україну: Росія планує військові дії

Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на сході Україні, що контролюється Росією, непередбачувані і можуть погіршитися.

Державний департамент США рекомендує своїм громадянам не відвідувати Україну через COVID-19 і переглянути рішення про поїздки через зростання загроз з боку Росії. Рівень небезпеки для мандрівників до нашої країни підвищили до найвищого, 4-го, повідомляється на сайті Держдепу США.

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"Громадяни США повинні знати про повідомлення про те, що Росія планує серйозні військові дії проти України. Громадянам США також нагадують, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на східній Україні, що контролюється Росією, непередбачувані і можуть погіршитися без особливого сповіщення", — попереджає Держдеп.

Відомство наголошує, що військові дії Росії на території України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США під час виїзду з України.

"Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) випустили Повідомлення про стан здоров'я для мандрівників 4-го рівня для України, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 у країні", — наголошується на сайті Держдепу.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Криму раптово оголосили збір військовозобов'язаних на 20 січня.

За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, чоловіків зобов'язали прибути під розпис "у вказані їм місця".

Також Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, коли в Україні запровадять воєнний стан.

Водночас, глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що НАТО отримає військову відповідь, якщо не захоче йти на переговори.