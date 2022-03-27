Ветеран ООС розповів, що його побили та пограбували бійці тероборони (фото)

За словами постраждалого Володимира Семенчука, у конфлікті з військовослужбовцями він "відбувся" синцями та порожнім гаманцем, оскільки бійці з тероборони "забули покласти на місце" три тисячі гривень.

Експерта з кібербезпеки, ветерана АТО/ООС Володимира Семенчука побили та пограбували бійці територіальної оборони. Про це постраждалий розповів у своєму Facebook.

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За словами Семенчука, він наважився розповісти про інцидент, щоб "очистити лави Збройних сил України від усякої нечисті".

Ветеран бойових дій розповів, що спочатку бійці територіальної оборони впізнали в ньому "елітного диверсанта", проте всі звинувачення було знято після того, як на місце пригоди приїхали співробітники Служби безпеки.

"Дякувати Богу у мене просто синці та порожній гаманець (-3000 гривень, мабуть, просто хлопці з ТрО забули ці гроші покласти на місце)… Але ж могло бути за іншим сценарієм, щоб "прибрати косяк". Що робитимемо, шановні?", — запитав Семенчук у своєму Facebook.

[ + – ] Ветерана АТО Володимира Семенчука побили та пограбували бійці тероборони

Постраждалий також розповів, що на свою адресу від бійців територіальної оборони почув антисемітські образи, коли ті знайшли релігійні речі. Проте Семенчук у публікації не уточнив, де саме сталася НП за участю ТрО.

"...Пішли образи як мене, так взагалі Ізраїлю. "Ж*д", "хитрож*пі ви всі" і таке інше. І це казати мені, офіцеру, АТОшнику?", — додав ветеран і показав наслідки конфлікту з бійцями тероборони.

У коментарях Семенчук повідомив, що пред'явив військовослужбовцям своє посвідчення учасника бойових дій, але "воно подіяло навпаки".

[ + – ] Ветерана АТО Володимира Семенчука побили та пограбували бійці тероборони

Нагадаємо, кількома днями раніше член праворадикальної організації "Основи майбутнього" Сергій Бондар звинуватив бійців територіальної оборони в загибелі багатьох українських військовослужбовців у Києві. Ексбоєць підрозділу "Гарпун" стверджував, що солдатів ЗСУ приймали за членів "ворожих ДРГ" та вбивали.

Також повідомлялося, що бійців територіальної оборони прирівняли до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Солдати ТрО тепер можуть отримувати пенсії з 55-річного віку. Підвищення виплат також передбачено для членів сімей, які втратили своїх близьких, які перебувають у теробороні.