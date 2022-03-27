Ветеран ООС розповів, що його побили та пограбували бійці тероборони (фото)
За словами постраждалого Володимира Семенчука, у конфлікті з військовослужбовцями він "відбувся" синцями та порожнім гаманцем, оскільки бійці з тероборони "забули покласти на місце" три тисячі гривень.
Експерта з кібербезпеки, ветерана АТО/ООС Володимира Семенчука побили та пограбували бійці територіальної оборони. Про це постраждалий розповів у своєму Facebook.
За словами Семенчука, він наважився розповісти про інцидент, щоб "очистити лави Збройних сил України від усякої нечисті".
Ветеран бойових дій розповів, що спочатку бійці територіальної оборони впізнали в ньому "елітного диверсанта", проте всі звинувачення було знято після того, як на місце пригоди приїхали співробітники Служби безпеки.
"Дякувати Богу у мене просто синці та порожній гаманець (-3000 гривень, мабуть, просто хлопці з ТрО забули ці гроші покласти на місце)… Але ж могло бути за іншим сценарієм, щоб "прибрати косяк". Що робитимемо, шановні?", — запитав Семенчук у своєму Facebook.
Постраждалий також розповів, що на свою адресу від бійців територіальної оборони почув антисемітські образи, коли ті знайшли релігійні речі. Проте Семенчук у публікації не уточнив, де саме сталася НП за участю ТрО.
"...Пішли образи як мене, так взагалі Ізраїлю. "Ж*д", "хитрож*пі ви всі" і таке інше. І це казати мені, офіцеру, АТОшнику?", — додав ветеран і показав наслідки конфлікту з бійцями тероборони.
У коментарях Семенчук повідомив, що пред'явив військовослужбовцям своє посвідчення учасника бойових дій, але "воно подіяло навпаки".
Нагадаємо, кількома днями раніше член праворадикальної організації "Основи майбутнього" Сергій Бондар звинуватив бійців територіальної оборони в загибелі багатьох українських військовослужбовців у Києві. Ексбоєць підрозділу "Гарпун" стверджував, що солдатів ЗСУ приймали за членів "ворожих ДРГ" та вбивали.
Також повідомлялося, що бійців територіальної оборони прирівняли до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. Солдати ТрО тепер можуть отримувати пенсії з 55-річного віку. Підвищення виплат також передбачено для членів сімей, які втратили своїх близьких, які перебувають у теробороні.