"Відслідковуємо у режимі реального часу", — Подоляк про ситуацію в Маріуполі

За словами радника глави Офісу президента, незважаючи на відстеження ситуації влада не може розголошувати плани з надання допомоги бійцям ЗСУ в обложеному місті.

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Президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять все можливе для того, щоб надати допомогу українським захисникам, які півтора місяці борються в Маріуполі, написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Наші воїни залишаються заблокованими у місті та мають проблеми із запасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу і має більше інформації, ніж відомо у соціальних мережах", — зазначив Подоляк.

За його словами, українська влада не може надавати більше інформації про ситуацію в обложеному місті, і розголошувати плани надання допомоги бійцям ЗСУ, оскільки ця інформація може зіграти на руку противнику.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський озвучив причини відсутності деблокади Маріуполя, в основі яких лежить недостатня кількість зброї, що поставляється. На думку глави держави, для розблокування Маріуполя потрібно збільшувати постачання важкого озброєння в Україну.

Вчора, 11 квітня, полк спеціального призначення "Азов" заявив про застосування військами РФ хімічної зброї. Вказувалося, що противник скинув з безпілотника на військових та цивільних невідому отруйну речовину.