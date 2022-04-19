США першими у світі заборонили випробовувати протисупутникову зброю

У США стурбовані випробуваннями такого озброєння з боку РФ та планують зробити нормою відповідальну поведінку в космосі.

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Сполучені Штати в односторонньому порядку зобов'язалися не проводити випробування протисупутникової зброї, Вашингтон закликав приєднатися до такої ініціативи й інші держави. Про це повідомляє Associated Press.

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила під час свого виступу на військовій базі Ванденберг (штат Каліфорнія) про те, що відсьогодні США зобов'язуються не проводити руйнівні випробування протисупутникових ракет. За словами Гарріс, такі випробування є небезпекою, тому в США й вирішили від них відмовитися.

Офіційний Вашингтон першим у світі взяв на себе зобов'язання не випробовувати протисупутникове озброєння, зазначили в заяві представники Білого дому, які надалі мають на меті працювати з іншими країнами та зробити таку ініціативу нормою відповідальної поведінки в космічному просторі.

У листопаді минулого року РФ заявили про успішні випробування зброї, під час яких вдалося вразити неробочий російський супутник. Цей апарат був на орбіті з 1982 року. Внаслідок інциденту, за інформацією США, у МКС накопичилося сміття. Представники ЄС засудили такі випробувальні проєкти.

Раніше Фокус повідомляв, що представники США висловили стурбованість масштабними випробуваннями протисупутникової зброї з боку РФ. За інформацією США, після випробувань російської зброї утворилося понад 1500 одиниць космічного сміття. Це могло становити загрозу екіпажу МКС.