Російські війська просуваються до Краматорська, — британська розвідка

ЗС РФ спробує продемонструвати суттєві успіхи до 9 травня, що вплине на інтенсивність військових операцій напередодні цієї дати.

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Росія, зважаючи на все, спробує продемонструвати суттєві успіхи до Дня перемоги 9-го травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко й інтенсивно росіяни намагатимуться проводити свої операції напередодні цієї дати. Про ці розвіддані повідомляється у Twitter британського Міністерства оборони.

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[ + – ] Фото: Twitter/Міноборони Великої Британії | Розвіддані на 21 квітня

Російські війська із зайнятих позицій на Донбасі наближаються до Краматорська, місто зазнає безперервних обстрілів. Інтенсивна активність російської артилерії підтримує наступ наземних військ на сході України, намагаючись придушити та зруйнувати українську ППО.

"Росія, зважаючи на все, спробує продемонструвати суттєві успіхи до Дня перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко й інтенсивно вони намагатимуться проводити свої операції напередодні цієї дати", — йдеться в повідомленні британського МО.

Нагадаємо, що російські війська з РСЗВ "Ураган" обстріляли Дніпропетровську область. Під обстріл реактивної артилерії потрапили Зеленодольськ таіВелика Костромка. Жертв і поранених після нічного обстрілу міста в Криворізькому районі немає.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни тероризують населення та намагаються вербувати українців на війну проти ЗСУ. У тимчасово окупованій Херсонській області ЗС РФ не дозволяють мешканцям виїжджати за межі населених пунктів і заявляють, що жодних гуманітарних коридорів не буде.