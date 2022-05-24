Частина кораблів РФ перебуває в аварійному стані: моряки відмовляються воювати, — ГУР

Моряки, які беруть участь у війні проти України, вирішили таємно написати Путіну та Шойгу листа про розкрадання у російському флоті.

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Російські моряки відмовляються виконувати завдання у межах повномасштабної війни проти України через те, що їхні кораблі перебувають в аварійному стані. Про це у вівторок, 24 травня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За словами представників відомства, через санкції, введені проти РФ, повноцінний ремонт та обслуговування навігації, а також дизельного обладнання на російських судах не проводяться. Для того щоб забезпечити плавучість кораблів, замість оригінальних комплектувальних використовуються агрегати "від побутової техніки китайського виробництва, придбані за завищеною в кілька разів ціною", повідомили у розвідці.

"Тепер кожен вихід у море знайомі з "імпортозаміщенням" окупанти сприймають як квиток в один кінець. Адже він може стати для них останнім і призвести до екологічної катастрофи в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку командири Каспійської флотилії побоюються перевірок і звинувачень у розкраданні коштів, виділених на закупівлю запчастин. Тому вони дали розпорядження приховувати інформацію про небоєздатність кораблів. Винних у витоку цих даних погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув'язнення.

Тим часом моряки 106-ї бригади надводних кораблів Каспійської флотилії Південного військового округу РФ, які беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан судів. До того ж, вони вирішили таємно написати колективні листи про розкрадання на флоті президенту РФ Володимиру Путіну та міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

Українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців цієї бригади та запевнила, що всі російські воєнні злочинці відповідають за свої дії.

Нагадаємо, із Севастополя у бік півдня України прямує новий флагман РФ, фрегат "Адмірал Макаров", через що ризик ракетних ударів по території країни зріс.

Також ми писали, що командування російських військ пропонує батькам строковиків, які загинули на минулому флагмані Чорноморського флоту РФ, крейсері "Москва", підписати заяви про смерть їхніх синів "внаслідок катастрофи".