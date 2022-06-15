Арсенал демократії: чи вдихнуть дрони та софт нове життя у військові технології

Програмне забезпечення остаточно поглинуло поле бою, подобається це оборонній промисловості чи ні.

Лише три десятиліття тому впав Радянський Союз, і дехто поспішив проголосити "кінець історії". Колишні радянські республіки, здавалося, вийшли на шлях лібералізації. Китайська комуністична партія завдяки економічному зростанню та глобалізації стане відповідальним учасником світового порядку — так нас запевняли лідери.

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Але все пішло не так. Сьогодні провідні демократії світу не мають технологій, необхідних для стримування держав-ревізіоністів, які, як показала Росія, готові розв'язати великі війни для досягнення своїх цілей.

Фокус переклав новий текст Трея Стівенса, присвячений новим військовим реформам і технологіям. Автор пише про проблеми військово-промислового комплексу США, проте вони безпосередньо впливають і на ситуацію в країнах-партнерах.

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Американська оборонно-промислова база, яка колись робила буквально науково-фантастичні технології, майже перестала впроваджувати інновації. Китай і Росія завзято модернізували свої збройні сили, створюючи зброю, спеціально призначену для нейтралізації американської. Результати є закономірними: сьогодні Міністерство оборони США моделює конфлікти з Китаєм у своїх військових симуляціях — і Китай перемагає.

Тільки вищі військові технології можуть надійно стримувати супротивника від розв'язання війни, але наші оборонні компанії втрачають здатність створювати їх.

У минулі десятиліття найбільші наукові уми Заходу присвятили кар'єру національній безпеці. Джон фон Нейман, Алан Тьюрінг і Келлі Джонсон працювали над передовими досягненнями науки й техніки в національних інтересах. Військові дослідження та розробки перетворили футуристичні мрії на побутові речі: персональні комп'ютери, GPS, інтернет, комерційні авіаперевезення та багато іншого.

Сьогодні в автомобілі Tesla більше штучного інтелекту, ніж у будь-якому військовому автомобілі США, а комп'ютерне розпізнавання в вашому додатку Snapchat краще, ніж у будь-якій системі, що належить Міністерству оборони.

До 2019 року ядерний арсенал Америки працював на дискетах!

[ + – ] Сьогодні в автомобілі Tesla більше штучного інтелекту, ніж у будь-якому військовому автомобілі США

Як це відбулося? Починаючи з 1960-х років і в наступні десятиліття наші лідери оборонної промисловості й уряду стали більше цікавитись процесом, ніж прогресом.

На відміну від інших галузей, від оборонних компаній не вимагають інновацій — їм потрібні ретельно викладені специфікації, які наказують, що саме будувати.

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Крім того, оборонні компанії отримують компенсацію від платників податків за кожну годину роботи задовго до того, як створять готовий продукт. А якщо терміни постачання зриваються, що робити уряду? Скасувати контракт, витрачаючи мільярди доларів платників податків і ризикуючи розорити при цьому компанію? Чи рятувати програму за ще більші гроші? Сумнозвісний містобудівник Роберт Мозес знав відповідь: "Щойно ви заб'єте в землю перший кілочок, вас ніколи не змусять його витягнути".

Через війну оборонна промисловість витрачає внутрішні дослідження та розробки від 1 до 4% доходів, тоді як великі технологічні компанії витрачають 10-20%, а технологічні стартапи — 40% і більше. Навіщо впроваджувати інновації, якщо у вас немає конкурентів? На частку 10 найбільших оборонних компаній припадає понад 80% доходів галузі. Майже дві третини великих контрактів на постачання систем озброєння США укладаються лише з одним учасником. Тим, хто протистоїть оборонним гігантам, доводиться боротися з бюрократією зубами та кігтями. SpaceX і Palantir — чи не єдині приклади успіху оборонних технологій за останні десятиліття — були змушені позиватися до своїх клієнтів, щоб отримати справедливий шанс виграти великі контракти.

Настав час перезавантажити арсенал демократії.

Компанія Anduril — одне з багатьох нових підприємств, що створюють технології для бійців США на основі кількох простих принципів.

Принцип 1. Випередити загрозу

У 2018 році заступник міністра з досліджень і розробок Майк Гріффін зазначив, що в середньому на доведення ідеї до робочого стану Сполученим Штатам потрібно 16 років, тоді як Китаю — менше семи років. На Близькому Сході терористичні організації та ополченці, що добре фінансуються, щомісяця оновлюють свої БПЛА. Простіше кажучи, нам потрібні оборонні компанії, які працюють швидко, самоокупаються та продають свою продукцію "з полиці".

Принцип 2. Відповідність завданням, а не специфікації

Джефф Безос, Стів Джобс, Ілон Маск та інші великі технологічні підприємці мали чіткі уявлення про майбутнє та про те, як їхня продукція його формуватиме. Ці уявлення не залежали від думки оточення, а часто прямо суперечили їй. Великі оборонні компанії майбутнього будуть поводитися саме так — слухати клієнтів, працювати в тісному контакті, а потім вигадувати власні рішення, не вдаючись до обтяжливих специфікацій.

Принцип 3. Софт понад усе

Програмне забезпечення остаточно поглинуло поле бою, подобається це оборонній промисловості чи ні. Автономні системи, мережна зброя, кіберзброя та багато іншого частково або повністю забезпечується програмно — і створювати ці програми мають нові компанії. Головні підрядники звикли повільно розробляти великі та технологічні апаратні системи, такі як винищувачі. Програмне забезпечення, навпаки, розробляється шляхом якнайшвидшого постачання мінімально життєздатного продукту й виправлення помилок на ходу. Нове покоління програмно-орієнтованих оборонних компаній настільки швидко та безперервно реагуватиме на продуктивність свого софту, що розгортання та ітерації стануть елементами самого процесу розробки.

[ + – ] Автономні системи, мережна зброя, кіберзброя та багато іншого частково або повністю забезпечується програмно — і створювати ці програми мають нові компанії Фото: information-age.com

Контроль над оборонними бюджетами

Найбільший обман політичних дискусій навколо видатків на оборону полягає в тому, що ми застрягли в протистоянні між "робити більше за великі гроші" або "менше з меншими витратами". Це помилкова альтернатива: суть технології полягає в тому, щоб робити більше з меншими ресурсами. Завдяки безпілотним системам, що виконують нудну, брудну та небезпечну роботу в оборонній промисловості, приватному фінансуванню досліджень і розробок та скорочення витрат, а також появі великої кількості конкурентоспроможних нових учасників оборонної промисловості, ми зможемо вдихнути нове життя у військові технології, заощадивши при цьому мільярди доларів платників податків.

Не існує секретного урядового бункера, напханого передовими технологіями, який врятує нас у разі початку війни. Це ви маєте його побудувати. Нехай ви інженер, який шукає вищу мету, ніж створення фотофільтрів, член уряду, який хоче змінити ситуацію, або підприємець, який створює стартап, — якщо ви дочитали до цього місця, вам небайдуже майбутнє нашої колективної оборони. Давайте разом перезавантажимо арсенал демократії та зробимо це майбутнє безпечним, процвітаючим і вільним.

Про авторів

Трей Стівенс — співзасновник і виконавчий голова компанії передових оборонних технологій Anduril Industries. Партнер венчурної фірми Founders Fund, що інвестує в різні галузі, особливо цікавлячись стартапами в урядовій сфері.

Трей був одним із перших співробітників компанії Palantir Technologies, де він очолював команди, орієнтовані на розвиток у сфері розвідки/оборони, а також на вихід на міжнародні ринки. До приходу в Palantir Трей працював обчислювальним лінгвістом у розвідувальному співтоваристві США.