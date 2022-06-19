Майже як дорослі: придністровська копія Humvee

Не маючи нагоди замінити застаріле радянське озброєння з моменту проголошення "незалежності" на початку 1990-х років, квазідержава прагнула поповнити свій парк машин за рахунок низки власних розробок.

Придністров'я, відоме як "Придністровська Молдавська Республіка" (ПМР), за останнє десятиліття створило низку дуже цікавих конструкцій бойових броньованих машин (ББМ). Не маючи нагоди замінити застаріле радянське озброєння з моменту проголошення "незалежності" на початку 1990-х років, квазідержава прагнула поповнити свій парк машин за рахунок низки власних розробок. Багато які базуються на вже існуючих ББМ, які потім були модифіковані для виконання нових ролей. Мабуть, найкращими прикладами цього є зенітна самохідна установка МТ-ЛБ та БТРГ-127 "Джміль", останній з яких розпочинав свою кар'єру як мінний тральщик ГМЗ-3.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений кустарній зброї Придністров'я.

Humvee на мінімалках. Зустрічайте придністровський Transvee

Остання технологія з Придністров'я — повнопривідна легка машина загального призначення на базі шасі старої вантажівки. Дизайн, схоже, натхненний знаменитим американським Humvee, тому надалі ми називатимемо цю машину Transvee через відсутність кращої назви. Вперше Transvee було помічено під час навчань спецназу у лютому 2022 року. Там він з'явився разом із військовим позашляховиком ГАЗ-66, на повнопривідному шасі якого й базується Transvee. Експлуатаційні характеристики, ймовірно, аналогічні до ГАЗ-66 зразка 1960-х років, який добре відомий своєю простотою в обслуговуванні та надійністю в польових умовах.

[ + – ] Експлуатаційні характеристики, ймовірно, аналогічні до ГАЗ-66 зразка 1960-х років, який добре відомий своєю простотою в обслуговуванні та надійністю в польових умовах.

Щоб спростити виробництво та звести витрати до мінімуму, інженери прагнули використовувати якнайбільше компонентів ГАЗ-66. Цікаво, що це стосується не лише шасі ГАЗ-66, а й передньої частини кабіни. Для кожного Transvee використовуються дві окремі кабіни ГАЗ-66, причому друга приварюється у протилежному напрямку від передньої частини, утворюючи раму автомобіля. У розпорядженні місцевих військових ще багато ГАЗ-66, хоча за останнє десятиліття принаймні частину їх вдалося замінити на Урал-4320 і КамАЗ 6х6, ввезені з Росії як цивільні вантажівки.

Винахідливість в ізоляції: придністровська копія Humvee

Ми не так багато знаємо про конструкцію Transvee і про кількість нині вироблених екземплярів. Враховуючи, що кількість вантажівок ГАЗ-66 перевищує оперативні потреби придністровської армії, ймовірно, що виробництво одного прекрасного дня досягне значних показників. У разі подальшого виробництва конструкція напевно зміниться, а отже, зовнішній вигляд та характеристики автомобіля також оновляться.

[ + – ] Легка вантажівка ГАЗ-66 з колісною формулою 4х4

Transvee призначений переважно для перевезення особового складу та легких вантажів за лінією фронту, для чого він оснащений вантажним відсіком із тентом у задній частині. Під час навчань Transvee використовувався для перекидання підрозділів спецназу. Як і ранні версії Humvee, Transvee не броньований, і щоб вийти з-під удару йому доведеться розраховувати на свою швидкість і прохідність. Незважаючи на те, що Transvee обходиться без серйозної броні, на ньому є місце навідника, оснащене 7,62-мм легким кулеметом ПК(M).

Придністровська армія вже має досвід у розробці та переобладнанні низки штурмових машин на базі всюдисущого УАЗ-469 і навіть позашляховика "Лада Нива". Оскільки ці машини легко доступні по всій невизнаній республіці і можуть бути імпортовані як цивільні автомобілі, не дивно, що місцеві військові, як і раніше, використовують їх для всіх мислимих завдань, включаючи наступальні. Більшість цих машин оснащені одним легким або важким кулеметом, хоча існує варіант з пусковою установкою ПТРК 9M111 "Фагот".

[ + – ] Transvee призначений переважно для перевезення особового складу та легких вантажів за лінією фронту, для чого він оснащений вантажним відсіком із тентом у задній частині

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