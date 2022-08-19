Ексмер Краснодара став головою окупованих територій Харківщини: що про нього відомо

Андрій Алексеєнко відомий тим, що на нього порушили кримінальну справу за отримання хабара. А його дочка Поліна привертає увагу журналістів знімками з розкішної яхти й за кермом унікального спорткара.

Андрій Алексеєнко — колишній мер міста Краснодар (РФ), став головою "ради міністрів", яку окупанти сформували на захоплених територіях Харківської області. Про це повідомляє ТАРС.

Редакція росЗМІ отримала у своє розпорядження текст указу голови так званої військово-цивільної адміністрації Харківської області (орган, створений російськими окупантами, — ред.) Віталія Ганчева.

"Постановляю… призначити першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області – головою ради міністрів Харківської області Алексеєнка Андрія Анатолійовича", — йдеться в документі, який цитує ЗМІ.

Дещо пізніше скан-копію "указу" опублікували відразу кілька інтернет-видань і "Телеграм"-каналів.

Що цьому передувало

У четвер, 18 серпня, Алексеєнко раптово подав заяву про звільнення з посади. Задля вирішення цього єдиного питання на 19 серпня було скликане позачергове засідання міськдуми.

У заяві, яку отримали депутати міськдуми, Алексеєнко вказав причиною свого звільнення перехід на інше місце служби.

19 серпня його прохання задоволили.

До речі, ще 17 серпня російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов у своєму "Телеграм"-каналі написав про те, що Алексеєнко перейде на керівну посаду на частково окуповану ЗС РФ Харківську область.

Хто такий Андрій Алексеєнко

Згідно з офіційною біографією, Алексеєнко народився 23 квітня 1978 року в станиці Новопоківська Краснодарського краю (зараз РФ).

Закінчив Пашковський сільськогосподарський коледж і отримай спеціальність, пов'язану з експлуатацією та будівництвом будівель. Пізніше закінчив також Кубанський державний аграрний університет за спеціальностями "промислове та цивільне будівництво" та "фінанси й кредит".

Кандидат економічних наук.

Працював помічником майстра, інспектором служби безпеки, штукатуром-маляром 3 розряду, інженером із технагляду споруд.

Із 2006 року почав обіймати керівну посаду, розпочав політичну кар'єру.

Із 2007 по 2010 рік працював на посаді голови відділу координації, економічного розвитку та зовнішніх зв'язків в адміністрації Краснодара. У 2010 році став заступником, згодом першим заступником голови Туапсинського району Краснодарського краю. У вересні 2015 року був призначений виконувачем обов'язків голови Єйського району, з жовтня того ж року працював заступником, а з вересня 2017 року — першим заступником голови Краснодарського краю.

У цей час до компетенції Алексеєнка входили питання, пов'язані з будівництвом і ЖКГ.

17 листопада 2021 року Алексеєнка обрали головою муніципальної освіти місто Краснодар.

[ + – ] Андрій Алексєєнко здебільшого завідував ЖКГ регіону

Особисте життя

Алексеєнко одружений. Разом із дружиною Галиною виховує трьох дітей. Наймолодший із них — ще школяр. А донька Поліна стала відома через свої знімки розкішного життя, які дівчина розміщує в "Інстаграмі".

[ + – ] Андрій Алексєєнко з дружиною та молодшим сином

До речі, Алексеєнко — любитель боксу. Він — голова Туапсинської федерації боксу.

Кримінальна справа

У грудні 2021 року на Андрія Алексеєнка завели кримінальну справу.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі. Йдеться про колекційну мисливську рушницю вартістю 1,6 мільйона рублів, яку чиновник отримав у 2018 році. "Подарунок" зробив представник компанії-забудовника за отримання необхідних документів.

Зауважимо, що після обшуків на робочому місці та вдома, як і після офіційного повідомлення про підозру в хабарництві, Алексєєнко продовжив очолювати адміністрацію Краснодара.

[ + – ] Алексеєнку оголосили підозру в отриманні великого хабара

Доходи

Журналісти підрахували, що за 2015–2020 роки Андрій Алексєєнко та його дружина Галина заробили загалом заробили 45 млн рублів. Причому, за даними податкових декларацій, більша частина доходу належала дружині чиновника, яка нещодавно почала займатися бізнесом.

Незважаючи на це, їхня дочка виставляє в "Інстаграмі" фотографії з італійської яхти Azimut вартістю від 4,5 млн євро. Крім того, дівчину часто бачать за кермом рідкісного спорткара BMW Alpina XB7 (ціна — 18,5 млн руб.). Закуповується дочка новоявленого гауляйтера Харківщини в столиці Росії. Дівчина віддає перевагу одягу від бренду Tom Ford, Prada, Fendi, Chanel.

[ + – ] Яхта Azimut, де часто фотографується дочка Алексєєнка

Крім того, дружина Алексєєнка повноправно володіє трьома квартирами площею 96,6 і 46,7 квадратного метра й автомобілями "Деу Нексія", "Тойота Ленд Крузер 150 Прадо", "Тойота Ленд Крузер 200", "Нісан Теана".

Офіційно у власності сім'ї — 18 нежитлових будівель і приміщень, п'ять гектарів землі та дві квартири.

Нагадаємо, раніше в окупованому Мелітополі російські загарбники призначили "в.о. мера", депутата місцевої міськради від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко. Данильченко вже закликала мешканців міста адаптуватися до "нової дійсності, щоб якнайшвидше почати жити по-новому".

Фокус також писав про те, що гауляйтери в Запоріжжі та Херсоні ведуть регіон до катастрофи. Йдеться про Балицького, Сальдо та Стремоусова, які свідомо перейшли на бік російських окупантів.