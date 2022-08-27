На крок від катастрофи: Зеленський розповів, що відбувається на Запорізькій АЕС

За словами президента, дуже важливо, щоб російські війська пішли з території станції. Це точно убезпечить як саму ЗАЕС, так і прилеглі до неї території від обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається дуже небезпечною. Співробітникам станції поки що вдається вберегти її від найгіршого сценарію, про що президент заявив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, станцію вдалося під'єднати до мережі. Проте будь-яке повторення подій може призвести до відключення реакторів. Тоді станцію буде поставлено на крок від катастрофи.

"Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі", — сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що російські війська мають вийти із території станції, а також сусідніх районів. Тоді зникне загроза обстрілу самої станції, а також лінії електропередач біля неї.

Зеленський подякував співробітникам ЗАЕС, які забезпечують її працездатність та безпеку. За його словами, робота також ведеться на дипломатичному рівні.

У тому ж зверненні Зеленський розповів про експорт зерна. Він заявив, що майже місяць працює експортна зернова ініціатива.

"І за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси та Південного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції", — сказав президент.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти звинуватили Україну в припиненні постачання енергії із Запорізької АЕС. Внаслідок пошкодження лінії передачі із ЗАЕС електроенергія може поставлятися лише на окуповані території, запевнив голова Запорізької області Володимир Рогов.

Крім того, повідомлялося, що Україна закупила достатню кількість препаратів на випадок аварій на АЕС. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що йти в аптеку та купувати ліки для захисту щитоподібної залози зараз немає сенсу.

Ще нагадаємо, що МАГАТЕ приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня. Експерти прагнутимуть оцінити безпеку станції та розв'язувати будь-які проблеми з безпекою, що виникли під час обстрілів з боку російських окупантів.