Меч, щит та їжак: посилення стримування як нова стратегічна концепція НАТО

Як і в часи холодної війни, завданням НАТО все частіше буде стримування одночасно всіх форм агресії: невійськової, конвенційної та ядерної. Щоб відповідати рівню амбіцій, узгодженому в новій стратегічній концепції, НАТО має відродити стримування шляхом відточування свого меча, посилення щита та повернення до принципу "їжака".

На момент зборів лідерів НАТО в Лісабоні в 1952 році Альянс планував створити 50 дивізій для стримування радянського нападу. До кінця холодної війни їх було понад 100. Наприкінці червня цього року, коли в Україні вирувала війна, а реваншистська Росія виступала з ядерними погрозами на адресу членів альянсу, лідери НАТО зібралися неподалік — у Мадриді, маючи у своєму розпорядженні лише вісім бойових груп передового базування.

Фокус переклав новий текст Шона Монагана, присвячений військовій доктрині НАТО.

У Мадриді НАТО оприлюднила свою нову стратегічну концепцію і зробила значні зміни у розбудові сил для посилення стримування та оборони. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав ці заходи "найбільшою перебудовою нашої системи колективного стримування та оборони з часів холодної війни". Однак, незважаючи на високі амбіції нової концепції, НАТО має ще багато роботи, щоб відповідати їм. Загроза з боку Росії повернулася до рівня часів холодної війни, а стратегія НАТО поки що грає у квача.

Щоб усунути цей розрив, НАТО варто відродити та модернізувати основні принципи стратегії "меча, щита та їжака", яка стримувала радянську агресію.

Причини поведінки НАТО

Щоб судити про восьму стратегічну концепцію НАТО, необхідно зрозуміти попередні сім. Підхід НАТО до свого фундаментального завдання стримування розвивався протягом холодної війни і трансформувався після неї. Перші дві стратегічні концепції, формалізовані в 1949 і 1952 роках, були спрямовані на стримування шляхом удару у відповідь і відкидання противника.

Загроза ядерної відплати ґрунтувалася на перевазі стратегічних ядерних сил США, яка компенсувала чисельність радянських регулярних військ. Тодішній план генерала Дуайта Ейзенхауера, Верховного головнокомандувача союзними військами в Європі, передбачав, що НАТО "перетвориться на їжака, що обороняється". Це мало на увазі як передову оборону, щоб "затримати просування противника якнайдалі на сході", так й активну протидію агресії у мирний час за допомогою "усіх заходів, що не вимагають воєнних дій".

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Щоб протистояти підвищеним радянським конвенційним і ядерним силам, НАТО у своїй концепції 1957 року приділяла ще більшу роль ядерному стримуванню, прийнявши доктрину "масованої відплати", яка передбачала можливість першого застосування ядерної зброї у відповідь на будь-яку радянську агресію. У 1968 році вона була замінена на "гнучку відповідь", покликану забезпечити низку конвенційних і ядерних варіантів реагування для підвищення надійності стримування, але без ядерної відплати. Ця базова стратегія збалансованого ядерного та конвенційного стримування за допомогою "меча та щита" протрималася в НАТО до кінця холодної війни, допомагаючи стримувати та приборкувати радянський експансіонізм.

[ + – ] У Мадриді НАТО оприлюднила свою нову стратегічну концепцію і зробила значні зміни у розбудові сил для посилення стримування та оборони Фото: FT

Назад у майбутнє

Після 1989 року НАТО намагалася будувати більш конструктивні відносини з Росією, керуючи ключовими ризиками через діалог і контроль над озброєннями та відходячи від "меча і щита" у бік "збалансованого поєднання сил". Це зрушення було відображено у трьох стратегічних концепціях НАТО після холодної війни. Однак анексія Росією Криму в 2014 році та розпал конфлікту на Донбасі перекреслили новий підхід НАТО. Унаслідок декларація саміту в Уельсі в 2014 році перезавантажила відносини з Росією, поставивши партнерство на паузу та повернувши стримування на перший план. НАТО збільшила витрати на оборону, створила нові сили реагування високої готовності та повернулася до розгортання передових сил, хоч і в набагато менших масштабах, ніж сили "щита" часів холодної війни, ввівши чотири місії розміром з оперативну групу в країнах Балтії і Польщі.

Визнаючи важливість невійськових заходів, НАТО також вперше внесла невійськові кібер- та гібридні загрози до своєї статті 5 гарантій колективної оборони.

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Вторгнення Путіна в Україну 24 лютого 2022 року стало визначальним у стратегії НАТО після холодної війни. Нова концепція, представлена в Мадриді, повернула Росії статус противника часів холодної війни, назвавши її "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні". Концепція також зобов'язувалась "значно посилити стримування та оборону для всіх союзників". Для реалізації нової концепції Столтенберг оголосив про "фундаментальну зміну наших заходів щодо стримування та оборони", що стоять на трьох стовпах: збільшення кількості бойових підрозділів передового базування, заздалегідь розміщеного обладнання і сил високої готовності.

Відправний пункт

Однак Мадрид не став тією революцією, на яку сподівалися багато східних союзників НАТО. Нова позиція НАТО багатьом здається не переходом до надійної передової оборони, а скоріше трохи болісним капканом для ведмедя. Як визнав перед самітом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес: "[Східні союзники] побачили, що стратегія "капкана" не відповідає серйозності того, що відбувається в Україні. Перший бій — найголовніший". Проте навряд чи східних союзників задовольнить той факт, що нова позиція НАТО дасть їм значно більше шансів виграти перший бій за свої рідні землі, ніж до саміту. Як сказав один естонський чиновник: "Ми маємо перейти до стримування шляхом заперечення. Нам потрібна надійна військова конструкція на східному фланзі, яка стримуватиме Путіна".

На щастя, Мадрид став для НАТО відправною точкою, а не кінцевим пунктом призначення. Навіть якщо деякі союзники залишаться незадоволеними, стратегічна концепція встановлює новий рівень амбіцій і дає НАТО політичний простір для зміцнення своєї позиції з часом. Концепція повертає НАТО ядерний меч, "підтверджуючи унікальну й особливу роль ядерного стримування", і дає в руки щит, переходячи від капкана передової присутності до "стримування та оборони за допомогою надійних, багаторівневих і боєздатних сил на місцях". Перехід до стримування шляхом заперечення стосується не лише оборони територій — він також оновлює і розширює концепцію для сучасного стратегічного середовища, підтверджуючи, що гібридні, кібернетичні чи космічні атаки можуть "надавати дію статті 5 Північноатлантичного договору".

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Щоб відповідати цьому новому рівню амбіцій, союзники НАТО повинні найближчими місяцями доповнити концепцію трьома ініціативами, натхненними стратегією часів холодної війни: наточити меч, зміцнити щит і перетворитися на їжаків. Це передбачає підвищення довіри до ядерного потенціалу НАТО, інвестиції в передову оборону за допомогою регулярних армій і підвищення стійкості східних союзників для стримування і протистояння всім формам російської агресії.

Наточити меч

Насамперед НАТО має відточити свій ядерний меч за допомогою модернізації, подаванні правильних сигналів і доктрини. Ядерна позиція НАТО, заснована на стратегічних ядерних силах США, Великої Британії та Франції і враховує неядерних союзників через угоди про спільне використання ядерної зброї, залишається найпотужнішим стримувальним фактором. Проте надійність ядерного стримування НАТО підривається російською модернізацією і сигналами щодо можливості застосування ядерної зброї.

Почнемо з модернізації. За даними НАТО, за останні два десятиліття Росія модернізувала більшу частину своїх стратегічних ядерних сил, розробляючи нові системи доставки. До останніх належать гіперзвукові ракети та нові технології, такі як безпілотна ядерна торпеда. Росія також має набагато більше нестратегічної ядерної зброї: 1 500 одиниць порівняно з приблизно 100 американськими гравітаційними бомбами B-61. Ця зброя не підпадає під дію нового договору СНО, який минулого року було продовжено до 2026 року. Щоб переконатися в тому, що баланс терору зберігається, союзники НАТО повинні повністю підтримати зусилля США з модернізації ядерної тріади й оновити свої можливості щодо обміну ядерними технологіями.

Друга проблема — погрози. З початку свого вторгнення Володимир Путін погрожував застосуванням ядерної зброї, щоб утримати НАТО від втручання. Ця безвідповідальна поведінка викликає занепокоєння, але її варто очікувати відповідно до російської доктрини. Як зазначають Майкл Кофман і Аня Лук'янова-Фінк, "російська стратегія стримування шляхом нагнітання страху в разі військової загрози активно використовує ядерну сигналізацію, яка слугує для створення враження, що країна набагато вільніша у своїх роздумах щодо застосування ядерної зброї, ніж насправді". Ця програма враховує загрози життєво важливій інфраструктурі. Як сказав експрезидент Дмитро Медведєв: "Аварії можуть траплятися і на європейських атомних станціях". Учений-ядерник Крістін Вен Бруусгаард стверджує, що ядерна стратегія Росії пов'язана з вадами її конвенційних озброєнь. Тому ключове питання зараз зводиться до того, чи змусять Москву важкі втрати в Україні більш вільно поводитися зі своєю ядерною шаблею — як для управління ескалацією в Україні, так і для стримування втручання НАТО.

Дилема для НАТО та сама, що й під час холодної війни: небажання Заходу застосовувати ядерну зброю дає Росії важіль, що дозволяє їй як йти на ризик конвенційного нападу, так і погрожувати застосуванням ядерної зброї, не побоюючись дій у відповідь.

Цю прогалину можна усунути шляхом оновлення доктрини НАТО за допомогою нової "гнучкої відповіді". За часів холодної війни ця доктрина заповнювала розрив між звичайною обороною і масованою відплатою, додаючи проміжний варіант "навмисної ескалації" за допомогою неядерних сил або вибіркових ядерних ударів. Прийняття подібної політики сьогодні може бути здійснене без зниження порогу НАТО для застосування ядерної зброї, оскільки такий крок міг би поділити союзників і підірвати згуртованість.

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Нова гнучка відповідь може підкреслити і посилити грізну конвенційну відповідь на російську ескалацію (наприклад, атаки на склади зброї в Польщі чи Румунії, які стають все ймовірнішими в міру затягування війни в Україні). Ця загроза спиратиметься насамперед на глобальний ударний комплекс Америки та її аерокосмічні можливості, які дуже лякають Росію. Подібна стратегія закликатиме "прибрати руки з кнопки", ґрунтуючись на ймовірності того, що будь-який високоінтенсивний обмін ударами між НАТО та Росією переросте в ядерну війну. Це ризикований гамбіт, враховуючи властиву динаміку ескалації невизначеність. Але він може бути кращим за альтернативи — поступки силової переваги Москві або зниження порогу застосування ядерної зброї для НАТО.

[ + – ] Насамперед НАТО має відточити свій ядерний меч Фото: trump-elections

Зміцнити щит

Потужний ядерний меч НАТО також вимагатиме зміцнення передового оборонного щита конвенційних сил. Ядерна та конвенційна стратегії взаємопов'язані як у Росії, так і в НАТО. Під час холодної війни альянс компенсував залежність від масової відплати створенням численних сил передового базування для стримування конвенційних атак. Як пояснив у 1961 році американський генерал Лауріс Д. Норстад, тоді Верховний головнокомандувач союзними військами в Європі: "Наша залежність від ядерної зброї відображена в наших планах; проте, в міру поліпшення або збільшення можливостей конвенційних озброєнь, за певних умов з'явиться можливість підвищити рівень залучення, за якого така зброя має бути введена в бій".

Надійність стримування, що забезпечується щитом НАТО під час холодної війни, була можлива завдяки його розміру та масштабу. Дійсно, хоча загрозлива риторика Путіна на адресу НАТО нагадує про холодну війну, фізична загроза з боку російських збройних сил далека від такої. У 1987 році співвідношення сил у Центральній Європі було на користь країн Варшавського договору, які мали 69 передових дивізій і понад 20 тисяч танків порівняно з 37 дивізіями та майже 10 тисячами танків НАТО. Сьогодні, коли втрати сягають 80 тисяч осіб, можливо, і справді "дії Росії в Україні дозволяють припустити, що баланс сил у Європі не такий страшний для НАТО, як вважалося раніше".

Проте, було б нерозумно скидати з рахунків загрозу Росії з боку Східної Європи. Путін уже заявив про свої плани: він має незакінчену справу — виправити "найбільшу геополітичну катастрофу століття", розпад Радянського Союзу. Враховуючи його дії в Україні, багато жителів колишніх радянських республік із численним етнічним російським населенням побоюються, що вони можуть стати наступними. Як сказав начальник оборони Литви, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупсіс: "Через деякий час... вони спробують погрожувати нам воєнними засобами. Ось побачите". Тому для військових планувальників НАТО, як і за часів холодної війни, розумно буде враховувати "найгрізніші наміри" Росії.

Тепер, коли рівень домагань цілком зрозумілий, НАТО має скористатися моментом і розгорнути надійні сили передового базування, які дадуть її членам більшу впевненість у тому, що вони не будуть стерті з лиця землі. Почати варто з виконання своїх мадридських зобов'язань щодо нарощування "наявних бойових груп рівня бригад там і тоді, де та коли це необхідно".

У цьому випадку "де" — це три країни Балтії та Польща, а "коли" — це якнайшвидше, наскільки це фізично можливо.

Як і після 2014 року, чотири балтійські країни залишаються найбільш уразливими в НАТО для російської агресії. Присутність НАТО в Естонії під керівництвом Великої Британії найближче до досягнення мети: там розгорнуто дві бойові групи. Союзники мають не зупинятися на бригадах, а працювати над створенням боєздатних дивізій у всіх чотирьох країнах, про що країни Балтії просили ще до Мадрида. Зобов'язання США розмістити на постійній основі штаб V корпусу своєї армії у Польщі може стати основою для створення там більших формувань та управління ними, тоді як Велика Британія вже зобов'язалася надати практичну підтримку в створенні "командної структури дивізійного рівня в Естонії".

Чи цього достатньо? Майкл О'Генлон, науковий співробітник Брукінгса, вважає, що 15 тисяч американських військовослужбовців у Прибалтиці та Польщі за підтримки європейських і канадських союзників на додаток до сил, розгорнутих із початку війни, були б "доступною і розумною відповіддю на підвищену російську загрозу для передових регіонів НАТО”. Це дозволило б дійти співвідношення 1:3 між місцевими оборонними й атакувальними силами, про необхідність якого говорять військові аналітики. Підвищена увага до країн Балтії та Польщі також є розумною через відсутність стратегічної глибини: підкріплення, що базуються у своїх країнах, матимуть менше значення тут (і більше в інших місцях). Американська важка дивізія в Польщі також отримає перевагу "тренувань під час війни" разом із польськими й іншими союзними силами, полегшуючи та заохочуючи розвиток місцевих дивізій та одночасно стримуючи Росію своєю присутністю.

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Підвищити чисельність сил передового базування НАТО на Сході буде непросто — інакше НАТО зробила б це ще в Мадриді. У Сполучених Штатах широка двопартійна та громадська підтримка принесла кілька значних пакетів військової допомоги Україні та дала можливість передислокувати понад 20 тисяч американських військовослужбовців у Європу.

Однак остання тайванська криза демонструє нагальну необхідність для Сполучених Штатів зосередитися на Китаї, що унеможливлює збільшення присутності американських сил у Європі. Європейські сили могли б заповнити цю прогалину, проте після десятиліть скорочення чисельності армій багато країн не мають достатніх сил для створення великих сухопутних формувань, не кажучи вже про повітряні та морські. Хоча Європа взяла на себе історичні зобов'язання щодо збільшення видатків на оборону після вторгнення Росії, потрібен час, щоб отримати розгорнуті сили. Крім того, є додаткова проблема — зробити так, щоб розгортання справді заспокоювало, а не лякало місцеве населення.

[ + – ] Підвищити чисельність сил передового базування НАТО на Сході буде непросто Фото: Getty Images

Перетворитися на їжака

Нарешті, НАТО варто повернутись до принципу "захисту їжака". Подібно до їжака, який залишається мирною істотою, поки на нього не нападуть, концепція "активної оборони" часів холодної війни обіцяла стримувати напад, зводячи до мінімуму дилему безпеки, пов'язану з нарощуванням сил. Вона складалася з трьох елементів: сили прикриття, призначені для організації засідок і виведення з ладу провідних елементів армії вторгнення; "оборони сектору", що використовує природний рельєф місцевості для напряму просування та ослаблення сил противника; та контратакувальні сили для повернення втраченої території та завдання ударів по тиловому ешелону. Пізніше ця концепція еволюціонувала від "лінійної" до "маневреної" оборони, використовуючи нові технології та доктрини (враховуючи американську концепцію "повітряно-морського бою"). Військові планувальники НАТО повинні оновити концепцію активної оборони, зважаючи на перші принципи, з урахуванням власної концепції активної оборони Росії. Варто розглянути кілька вихідних ідей.

Одна з ідей для сил, що прикривають, — це "оборона, яка зміцнює довіру", концепція кінця холодної війни, яка балансує між стримуванням і провокацією. Вона створює свого роду "павука в павутині" з розосереджених, високомобільних засобів із можливістю швидкого нарощування за рахунок заздалегідь розміщеного обладнання та логістики. Як таке обладнання можна назвати протитанкову зброю, переносні безпілотники й артилерію, які використовуються українськими збройними силами для оборони та контратаки.

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У нещодавньому дослідженні Центру стратегічних і бюджетних оцінок говориться, що сучасні керовані ракети, артилерійські та мінометні системи (G-RAMM) можуть "значно розширити географічні області, де російські сили постануть перед серйозними загрозами, як на півночі України". Автори не зупиняються на цьому та виступають за балтійську стратегію "міні A2/AD", спрямовану на подолання наступальної переваги Росії через географічну близькість, перешкоджаючи наступу за допомогою G-RAMM і систем ППО малої та великої дальності.

Точні удари великої дальності також дозволять здійснювати глибоке націлювання на підтримку контратак, хоча через їх вартість може бути потрібна допомога великих союзників. Дешевшим варіантом можуть стати так звані "сили прикриття", розроблені НАТО під час холодної війни з використанням сил спеціального призначення і невійськових таємних підрозділів. З цією метою доповідь Атлантичної ради містить заклик до розширення діяльності сил спеціальних операцій США та Європи, а автори Центру стратегічних і бюджетних оцінок рекомендують створити в Естонії новий Центр передового досвіду НАТО в галузі спеціальних бойових дій. У ширшому сенсі, на їхню думку, нова оперативна концепція НАТО щодо "атаки невійськових сил" могла б зробити "значний внесок" у стримування Росії.

Така концепція повинна містити те, що Ейзенхауер називав "дуже значною морською та повітряною потужністю", якою володіють союзники по НАТО. У військово-повітряній сфері НАТО має перетворити нинішню місію повітряного патрулювання на інтегровану місію протиповітряної та протиракетної оборони. Протиповітряна оборона вимагатиме збільшення потенціалу багатонаціональних сил, які керують місіями НАТО з охорони повітряного простору в країнах Балтії, Польщі, Румунії та Угорщини, а також оновлення правил застосування зброї пілотами в очікуванні більш агресивної позиції Росії.

Тим не менш, основна частина авіації, що бере участь в активній обороні, повинна базуватися в Західній Європі, щоб підвищити виживання під час виконання завдань контратаки. Для виконання завдання протиракетної оборони потрібно розгорнути в регіоні більше систем ППО середньої та великої дальності — наприклад, збільшити кількість систем Patriot або NASAMS, розгорнутих у Польщі та країнах Балтії. Інтеграції можна досягти через наявну структуру Інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

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Що стосується морських сил НАТО, то в одному з досліджень пропонується збільшити кількість постійних військово-морських груп НАТО з двох до п'яти, щоб посилити здатність НАТО патрулювати й охороняти свої територіальні води від Балтійського до Чорного моря. Постійна присутність об'єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії у Балтійському морі додає ще один рівень стримування і також має бути посилена — особливо зараз, коли в регіоні розгорнуть їх штаб. Морська оборона НАТО в Балтійському морі також виграє від приєднання до альянсу Фінляндії та Швеції. Крім того, морські сили можуть підвищити можливості НАТО для контратак завдяки високоточним боєприпасам, що запускаються з поверхні та з-під води.

Останнім елементом нової "їжакової оборони" НАТО є стримування так званих гібридних загроз, що знаходяться нижче за поріг збройного нападу. Їх називають сучасним Фульдським коридором, чи найімовірнішою віссю атаки Росії. Як зазначається у новій концепції НАТО, загрози у просторі та кіберпросторі множаться, охоплюючи "примусове використання політичних, економічних, енергетичних, інформаційних та інших гібридних тактик".

Хоча НАТО є військовим альянсом, його ресурси виходять далеко за межі звичайних військових можливостей: йдеться про сферу стратегічних комунікацій, інформаційних операцій, кіберзахисту, наступальних кібероперацій і команд протидії гібридній війні. Тут НАТО виграє від більш тісної координації з Європейським Союзом і Європейським центром передового досвіду протидії гібридним загрозам, розташованим у Гельсінкі, для поширення передового досвіду в галузі "тотальної оборони" у стилі холодної війни, особливо враховуючи успіхи Фінляндії та Швеції у цій галузі.

Минулого місяця найбільші в історії Естонії військові навчання показали, як їхні резервні сили можуть діяти спільно із силами десяти союзників НАТО, щоб надати тотальній обороні дію. Як називалися ці навчання? "Їжак".

Як і за часів холодної війни, завданням НАТО все частіше буде стримування одночасно всіх форм агресії: невійськової, конвенційної та ядерної. Щоб відповідати рівню амбіцій, узгодженому в новій стратегічній концепції, НАТО має відродити стримування шляхом відточування свого меча, посилення щита та повернення до принципу "їжака". Мадрид став важливою відправною точкою для НАТО, але шлях альянсу до зміцнення оборони та стримування лише розпочався.

[ + – ] Як і в часи холодної війни, завданням НАТО все частіше буде стримування одночасно всіх форм агресії: невійськової, конвенційної та ядерної Фото: NATO

Про автора

Шон Монаган — запрошений науковий співробітник програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень, де він займається питаннями НАТО, європейської безпеки й оборони.