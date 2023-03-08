З'явилися останні фото загиблого Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

За словами журналістів, Да Вінчі отримав поранення під час обстрілу прямо на їхніх очах.

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Українські журналісти Костянтин та Влада Ліберови показали останні фотографії загиблого під Бахмутом Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Знімки з українським військовим вони опублікували в Instagram.

"Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитися в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! Медика! Так Вінчі!" — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що бачили, як нещодавно Дмитро "Да Вінчі" вів за собою людей на штурм ворожих позицій, а також гасив палаючий танк із повним боєкомлпектом.

"Герой України. Найкращий із найкращих. Воїн. Друг. Легенда", — сказано у підписі до фото.

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Нагадаємо, що у боротьбі з російською агресією загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". У ході бойових дій на Донбасі боєць отримав сильне поранення у шию. Екснардеп Борислав Береза зазначив, що лікарі виявилися безсилими.

Потім Зеленський підтвердив загибель "Да Вінчі" під Бахмутом. У своєму новому зверненні президент закликав громадян зберігати пам'ять про молодого Героя України та подякував військовим 67 бригади за героїзм.

Глава держави зазначив, що Дмитро був одним із наймолодших героїв України, який з 2014 року захищав українську незалежність та гідність народу України.