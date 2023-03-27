Війна в окопах: у Росії повідомили про створення нового сухопутного дрона "Їжачок"

Найдешевший апарат, як стверджують росіяни, здатний нести навантаження до 5 кг на відстані до 5 км, а також зберігати рухливість, як би його не перевертали.

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Виконавчий директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков заявив про створення роботизованої платформи під назвою "Їжачок". За його словами, сухопутний дрон призначений для ураження живої сили в окопах, а також знищення бронетехніки противника. Про це 27 березня повідомило агентство ТАСС.

Братеньков стверджує, що "Їжачок" здатний нести навантаження до 5 кг на відстані до 5 км, при цьому зберігаючи рухливість незалежно від того, як дрон перевернуть. Також директор розповів, що бюро прагнуло створити максимально дешевий апарат.

"Платформа здатна зберігати рухливість, хоч би як її не перевертали. Ми подивилися на досвід застосування подібних дронів за кордоном і дійшли висновку, що потрібно робити максимально дешевий апарат. Плануємо пропонувати його як платформу для знищення бронетанкової техніки", — повідомив Братеньков.

Він додав, що у планах розробників збільшити навантаження до 10 кг, при цьому розробники відмовилися від ідеї створити дрон на гусеничній платформі, оскільки це робить апарат дорожчим. Тому було ухвалено рішення використовувати колісну платформу, у якої, до всього іншого, вища геометрична прохідність.

"Гусенична формула технічно дорожча у виконанні… На полі бою бруд, або будівельне сміття. Тим паче в колісної платформи геометрична прохідність набагато вища. Це оптимальний варіант із погляду вартості процесу та живучості", — запевнив він.

Тим часом заява Братенькова, ймовірно, є певним анонсом, оскільки про плани масового виробництва й експлуатації він не розповів нічого.

Раніше російська компанія "Армакс" заявила, що її фахівці розробили систему "Щит", здатну приховувати будь-які теплові об'єкти від тепловізійного виявлення. За словами розробників, ця система допоможе російським військовим, які зазнають значних втрат від атак українських дронів.

Британська розвідка 26 березня повідомила, що Росія почала регулярно отримувати невеликі партії безпілотників Shahed. За даними Міноборони Великобританії, з початку березня цього року окупанти ймовірно запустили для завдання ударів по Україні не менше 71 іранський дрон.