Німеччина збільшить військову підтримку України у 5 разів: ЗМІ дізналися, куди витратять гроші

Берлін допоможе закупити засоби ППО, гусеничну бронетехніку та боєприпаси для німецьких озброєнь. Якщо не збільшити витрати зараз, Україна програє у великій війні з РФ, упевнені в Бундестазі.

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Німеччина збирається суттєво збільшити фінансову та військову підтримку України. Про це пише німецький журнал Der Spiegel 27 березня із посиланням на секретний лист Бундестагу від Міністерства фінансів ФРН.

Грошові вливання збільшаться у 5 разів — з нинішніх 3 до 15 млрд євро. Держсекретар міністра фінансів Флоріан Тонкар надіслав комітету Бундестагу з бюджетних питань лист із проханням збільшити витрати за статтями держбюджету, з яких виділяють гроші Україні.

У документі наголошується, що заплановані на 2023 рік витрати на "модернізацію країн-партнерів у галузі безпеки та оборони" збільшуються з 2,2 млрд до 5,4 млрд євро.

Ще 8,8 млрд євро в майбутньому підуть на "асигнування за зобов'язаннями", а зараз у бюджеті Німеччини дана стаття видатків обмежується 1 млрд євро, зазначили автори.

Насамперед гроші витратять на засоби протиповітряної оборони, гусеничну бронетехніку та боєприпаси для німецьких систем озброєнь та артилерії.

Усі ці витрати об'єктивно неминучі, інакше є серйозний ризик програшу України у повномасштабній війні із російським агресором. Такий сценарій вплине на світопорядок Євросоюзу, впевнені в Мінфіні ФРН.

За інформацією Der Spiegel, у листі Тонкара сказано, що збільшити грошову суму потрібно через "високі матеріальні втрати ВСУ" та необхідність оснащення військових відповідно до їхніх потреб.

"Численні контракти на закупівлі обґрунтовують платіжні зобов'язання на майбутні бюджетні роки", — йдеться у документі.

Збільшення фінансування має схвалити бюджетний комітет Бундестагу. Журналісти зазначають, що депутати не перешкоджатимуть цьому, оскільки міжпартійна парламентська більшість за підтримку Києва.

Обговорювати питання мають намір на закритому засіданні у вівторок, 28 березня. Багато депутатів були приємно здивовані таким великим збільшенням підтримки Києва, зробило висновок видання.

Нагадаємо, що Німеччина нещодавно відправила ЗСУ новий пакет військової допомоги, до якого увійшли інженерні бронемашини, кулемети для танків Leopard та БМП Marder.

Союзники України по НАТО минулого року після початку повномасштабної війни виділили Києву близько 120 млрд доларів як військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Штати надали найбільше грошей.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, 2022 року Україна стала третім за величиною імпортером зброї у світі.