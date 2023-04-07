Американські БТР Stryker вже використовуються у тренуванні в українському лісі (відео)

За словами заступника комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Юрія Мисягіна, одна з машин була із протимінними катками.

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Один із перших американських БТР Stryker, які ЗСУ отримали від Сполучених Штатів, вже проходить тестування у підрозділі Сил оборони в українському лісі. Відео "Страйкера" опублікував заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Повідомляється, що одна машина була із протимінними катками.

Наприкінці січня США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд, у якому вперше було передбачено передачу цих бойових машин піхоти у кількості 90 штук. Було також анонсовано 59 БМП Bradley. Повідомлялося, що постачання всієї цієї техніки призначене для контрнаступу навесні, коли у ЗСУ з'явиться вікно можливостей. Данія, серед інших, анонсувала 19 гаубиць Caesar, які довели свою ефективність на полі бою завдяки точності та мобільності.

БТР Stryker

Stryker це броньована машина, яку випускає американська компанія General Dynamics Land Systems. Машини Stryker призначені для транспортування підрозділів піхоти у боях низької інтенсивності.

Перший контракт на випуск цих машин їх виробник уклав у листопаді 2000 року, за шість років General Dynamics мала випустити 2131 "Страйкер", вартість контракту оцінювалася в 4 млрд доларів.

З 2016 року ці БТР оснащуються системою активного захисту Iron Curtain, яка перехоплює гранати РПГ та дозвукові ПТУР. Комплекс активного захисту спрямовує уламки вниз, щоб уникнути поразки піхоти.

За оцінками аналітиків, танки Challenger 2, Leopard 2, бойові машини піхоти Marder, Strykers та Cougars надають психологічну перевагу ЗСУ. Західні системи перевершують російські зразки, проте поточних обсягів вистачить лише на обмежений, локалізований контрнаступ.