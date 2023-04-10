Ірландські лікарі повертають бійцю ЗСУ обличчя, яке в нього було до війни (фото)

Капітан Горобець втратив око та частину носа, щелепа та череп також постраждали. Лікарі у Запоріжжі врятували йому життя, а львівські хірурги відновили щелепу.

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Європейський союз у Дубліні організував спеціалізоване лікування для військовослужбовців України. Хірурги проводять складні відновлювальні операції. Про це повідомляє Sky News.

Попередження: у матеріалі опубліковано фото сильних пошкоджень обличчя.

Журналісти зазначають, що ні Україна, ні Росія не публікують даних про свої втрати. Але відомо про сотні тисяч загиблих або поранених у війні, таких як Макс Горобець, сапер 808 допоміжного полку. 30-річний військовослужбовець серйозно постраждав у березні минулого року, коли уламок російського боєприпасу потрапив йому в обличчя. Його полк дислокувався на Запоріжжі під час російської окупації.

Згодом пораненого перевозили з однієї української лікарні до іншої, допоки Європейський Союз не організував спеціалізоване лікування в ірландській столиці.

"Вони сказали, що допоможуть мені повернути обличчя, яке я мав до війни. Усі були раді, що обличчя відновиться", — пояснив військовослужбовець.

Поранення він отримав, коли разом із побратимом був направлений на відновлення комунікаційної лінії. Але їх помітив супротивник та обстріляв артилерійським залпом.

"Коли ми чекали, поки все закінчиться, і вже збиралися йти, прилетіло ще кілька снарядів. Я повз, повернувся і в голову одразу влучив уламок", — пояснив військовослужбовець.

Капітан Горобець втратив око та частину носа, щелепа та частина черепа також сильно постраждали. Лікарі у Запоріжжі врятували йому життя, згодом львівські хірурги відновили щелепу.

Пораненого військовослужбовця згодом відвезли до польського Жешува, звідки він відлетів до Ірландії французьким евакуаційним літаком.

"Все сталося так швидко", — сказав Горобець, який раніше ніколи не був за кордоном.

Через інфекцію лікарі відклали лікування, відтермінувати додаткове хірургічне втручання довелося через те, що систему охорони здоров'я Ірландії перевантажено.

Поранення бійця ЗСУ, який постраждав під час обстрілу

У Дубліні військовослужбовець побачився з іншими бійцями ЗСУ, такими як Іван Недобрик, який зараз перебуває у центрі реабілітації на околиці Дубліна. У червні минулого року він отримав подвійне поранення у районі села Долина Донецької області. Одна з куль потрапила в плече та пошкодила хребет. Наразі 32-річний військовий прикутий до інвалідного крісла.

Сержант Недобрик

Він визнає, що хотів би залишитися в Ірландії та не повертатися до України. Тут до нього приєдналася родина.

"Я вже відвоював своє", — пояснив він.

Сержант Недобрик

У капітана Горобця інші плани. Він хоче повернутись на поле бою. На запитання про те, чи варто жертвувати собою після таких поранень, він відповів без роздумів.

Український військовослужбовець із сім'єю біля узбережжя Дубліна

"Звичайно. Це взагалі не питання. Звичайно, варто. Правда на нашому боці. Вони принесли нам стільки горя. Складно перебувати тут, коли знаєш, що хтось там щодня вмирає", — пояснив капітан.

Боєць ЗСУ із сім'єю

Але рішення щодо повернення буде складним. В Ірландію до нього приїхала дружина з однорічною дочкою, які почуваються на берегах Атлантики в безпеці.

Нагадаємо, що в Ірландії з 1 квітня знято заборону на примусове виселення 10 000 українських біженців.

2 квітня у Бахмуті загинув військовослужбовець із позивним "Грек". Андрій Воробкало до широкомасштабного вторгнення російських військ жив у Греції та навчав дітей східним єдиноборствам.