"Українці зупинили Росію": ЗСУ можуть звільнити Крим уже влітку, — генерал США (відео)

За словами колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, росіяни вже почали діставати зі сховищ військову техніку 65-річної давності та переходити до оборони захоплених територій.

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У Збройних сил Російської Федерації не залишилося наступального потенціалу, тож противник переходить до оборони, щоб утриматись на окупованих територіях України. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю Deutsche Welle.

За словами американського генерала, на фронті в Україні зараз спостерігається "затишшя перед бурею".

"Українці зупинили Росію. Росія не має іншого наступального потенціалу, нічого такого, за допомогою чого вона могла б розпочати новий наступ. Зброя, яку вони зараз витягують зі сховищ приблизно мого віку, а мені скоро 65 років", — сказав Ходжес.

Бен Ходжес про потенціал ЗС РФ

Екскомандувач армією США у Європі стверджує, що росіяни перейшли до оборони, щоб спробувати утримати тимчасово окуповані території України. Він також висловив упевненість у тому, що наступ ЗСУ буде "професійним і дуже ефективним".

"Його мета, як я вважаю, полягатиме в тому, щоб ізолювати Крим і створити умови для остаточного звільнення Криму цього року", — заявив генерал.

На думку Бена Ходжеса, українці зможуть деокупувати Кримський півострів до кінця серпня за умови, що союзники нададуть їм високоточну зброю далекого радіусу дії.

Ходжес також прокоментував ризик масового застосування російських винищувачів, зазначивши, що за час повномасштабної війни в Україні Військово-повітряні сили РФ "не справили враження".

"Навіть попри те, що у них була величезна чисельна перевага, цілком очевидно, що у них немає ні підготовки, ні можливості по-справжньому досягти переваги в повітрі", — сказав Бен Ходжес.

Нагадаємо, що 7 квітня Бен Ходжес припустив, що наступний наступ ЗСУ буде спрямований на звільнення Криму. За його словами, півострів є "вирішальною територією" у російсько-українській війні.

Раніше, 1 березня, генерал Ходжес також заявив, що війна в Україні може закінчитися у 2023 році. Він зазначив, що це залежатиме про те, чи ухвалять у США та Європі стратегічне рішення про перемогу над Росією.