За даними журналістів, колишній глава передвиборчого штабу Трампа обговорював "мирний план для східної України, вигідний Кремлю" з представниками України, які підтримує Кремль.

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Ексглава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт обговорював із політичним консультантом Костянтином Килимником захоплення Російською Федерацією територій України. Про це пише Newsweek із посиланням на колишнього помічника прокурора США Ендрю Вайсманна.

За словами американського адвоката, у згаданій розмові йшлося про те, що для реалізації плану Володимира Путіна щодо окупації частини України необхідне "підморгування" Дональда Трампа.

Ендрю Вайсман про плани Володимира Путіна

Автори публікації наголосили, що Вайсманн брав участь у розслідуванні втручання Росії на президентські вибори в США у 2016 році. Результати розслідування було викладено у звіті, опублікованому у 2020 році. У документі повідомлялося, що Кремль намагався впливати на вибори за допомогою "агресивних та багатогранних зусиль".

Пол Манафорт був звинувачений у шахрайстві та змові. Згідно зі звітом, він співпрацював з українськими особами, які підтримує російська влада, зокрема з Костянтином Килимником.

У звіті сенатського комітету з розвідки йдеться, що Килимник та Манафорт обговорювали "мирний план для східної України, вигідний Кремлю".

"Доступ Манафорта на високому рівні та готовність ділитися інформацією з особами, тісно пов'язаними з російськими спецслужбами, зокрема з Килимником, становили серйозну контррозвідувальну загрозу", — говорив документ.

Нагадаємо, що 26 березня експрезидент США Дональд Трамп заявив, що якщо йому вдасться знову стати американським лідером, він зможе завершити війну в Україні "за 24 години". Трамп стверджує, що якби він залишився у Білому домі, то Володимир Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення.

Раніше, 3 квітня, Дональд Трамп також сказав, що, бувши президентом, він добре ладнав із Володимиром Путіним. Колишній глава США також заявив, що врешті-решт Росія захопить усю Україну.