"У всьому звинувачують Росію": Кремль не заперечує, що стоїть за витоком секретних документів Пентагону

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, США могли стежити за президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими політиками. Звинувачення на адресу РФ він назвав "загальним захворюванням".

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на те, що Росію звинувачують практично в усьому після питання про причетность Москви до витоку секретних документів Міноборони США. Про це повідомляє Sky News.

Засекречені документи було викладено у соцмережах 6 квітня, в них йшлося про становище на полі бою в Україні. Повідомлялося про втрати обох сторін, але є думка, що ці дані сфальшовані.

Представники США припускають, що джерело інформаційного витоку — американське, оскільки охоплено широкий перелік тем. Проте проросійський слід також не виключено.

Колишній співробітник ЦРУ припускає, що Москва могла організувати цей витік для того, щоб посіяти збентеження і розбрат між Вашингтоном і союзниками.

На питання про звинувачення, що звучать на адресу Росії, речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що не може коментувати цю тему.

"Ми з вами знаємо, що це, власне, така схильність у всьому і завжди, і скрізь звинувачувати Росію, і списувати все на Росію", — пояснив він. Таку тенденцію він назвав "загальним захворюванням".

Водночас Пєсков каже, що не можна заперечувати і те, що США могли стежити за українським президентом Володимиром Зеленським, т.я. Вашингтон стежив за багатьма главами держав у Європі.

Раніше Фокус розбирався в тому, що відомо про витік секретних документів Пентагону і чи вплине "злив" на український контрнаступ.

Нагадаємо, що у Кремлі прокоментували можливість "Великоднього перемир'я". Прес-секретар Дмитро Пєсков нарікає, що українська сторона не прагне подібних мирних ініціатив.