Білоруських в'язнів привезуть на будівництво до Маріуполя, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, на яких умовах вони працюватимуть — наразі не зрозуміло. Російські будівельники після завершення робіт залишаться жити в непідконтрольному Маріуполі.

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До тимчасово окупованого Маріуполя для будівельних робіт завезуть ув'язнених із Білорусі. Про це сьогодні, 11 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", – сказав він.

Як усе це відбуватиметься і за яких умов чиновник не уточнив. Однак, говорячи про російських будівельників, яких масово засилають до окупованого міста, вони так і залишаться жити в Маріуполі.

Андрющенко каже, що росіяни навіть не приховують, що готують житло собі. У Москві під це будівництво вже розіграно 40 тендерів. Їх виграли фірми, пов'язані із Кремлем.

"Вони не планують нікуди їхати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе — під програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року — під два відсотки", — сказав Андрющенко.

Чиновник упевнений, що ця тенденція зростатиме.

Нагадаємо, російські ЗМІ 19 березня повідомили, що Путін нібито прибув до Маріуполя.

10 квітня стало відомо, що російські окупанти виселяють ціле село Маріупольського району, щоб розміститися там самим та облаштувати позиції.

27 березня у Маріуполі підірвали автомобіль представника військового керівництва РФ.