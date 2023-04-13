Йому вдалося затопити "Москву": як виглядає і що може український "Нептун" (відео)

Повний залп складається з 24 ракет, кожну з яких можна навести на окрему мету. "Нептун" може виконувати бойові завдання за складних метеорологічних умов, у будь-який час доби та року, а також за активної вогневої та радіоелектронної протидії.

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14 квітня 2022 року внаслідок ракетного удару з українського комплексу "Нептун" (РК-360МЦ) затонув флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ ракетний крейсер "Москва". У річницю цієї найбільшої поразки російського флоту з часів Другої світової війни видання Telegraf розповідає про можливості озброєння.

РК-360МЦ не просто пускова установка, а цілий комплекс, злагоджена робота якого дозволяє вражати наземні та морські цілі: крейсери, есмінці, фрегати, корвети, десантні та танкодесантні кораблі.

Один комплекс складається із шести транспортно-зарядних машин, пускових установок, рухомих командних пунктів та транспортних машин. На кожну пускову установку припадає чотири ракети. Таким чином, повний залп з установки — це 24 ракети, кожну з яких можна навести на окрему мету.

Характеристики РК-360МЦ "Нептун":

Дальність стрільби – від 7 до 300 кілометрів,

Час розгортання комплексу — до 15 хвилин,

Відстань стартової позиції від берегової смуги – трохи більше ніж 25 км.

Великим плюсом є те, що ракети можуть підлітати до ворога низько над водою, тож вони залишаються непоміченими, пише Defence Express. Крім того, "Нептун" може виконувати бойові завдання у простих та складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби та року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії.

Комплекс було прийнято на озброєння у 2020 році.

"Випробування проводилися зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та із залученням авіації – літаків Су-27",– повідомив тоді Генеральний штаб ЗСУ.

На виготовлення одного комплексу "Нептун" йде дев'ять місяців, де закупівля, монтаж та випробування займають рівноцінні строки. "Ми можемо постачати серійний дивізійний комплект за 9, максимум 12 місяців", – розповідав гендиректор ДержККБ "Промінь" Олег Коростелев.

Нагадаємо, рік тому Фокус писав про те, як було знищено крейсер "Москву". Флагман російського Чорноморського флоту вразили дві протикорабельні ракети берегового базування "Нептун", що призвело до пожежі боєприпасів та викликало поступове руйнування та остаточне затоплення корабля.

1 червня 2022 року експолковник ФСБ РФ та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрілков) розкривав подробиці знищення крейсера "Москва".