Китай купив мідь з окупованої РФ території України після початку великої війни, — Reuters

Китайська компанія Quzhou Nova, за інформацією ЗМІ, придбала у Дебальцевського заводу щонайменше 3220 тонн мідного сплаву. У Держдепартаменті США заявили, що попереджали КНР про наслідки підтримки країни-агресорки.

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У період з 8 жовтня 2022 року до 24 березня 2023 року китайська компанія Quzhou Nova купила у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму 7,4 млн доларів. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомили журналісти Reuters з посиланням на дані російської митниці.

"Дані, отримані Reuters, базуються на товаросупровідних і митних документах, таких як коносаменти та транспортні накладні, і зібрані від кількох митних відділів, державних органів та інших партнерів", — пояснили у редакції.

Компанія, що тоннами постачала мідь з окупованої території України, спеціалізується на експорті пакувального паперу, а також виробляє та продає товари для тютюнової промисловості. Журналістам не вдалося встановити, для чого може бути призначений мідний сплав у цій сфері діяльності.

За отриманими медійниками даними, мідь постачали через найбільший торговий порт Півдня Росії — Новоросійськ.

Quzhou Nova, за інформацією ЗМІ, є торгово-виробничою компанією та розташована у місті Цюйчжоу в східнокитайській провінції Чжецзян. Там журналістам заявили, що документ не має печатки з підписом та порадили звернутись до митниці. У китайській митній службі відповіли, торгові дані компаній не є публічними.

"Згідно з державною митною статистикою, Китай імпортував з Росії міді та мідних сплавів на 852 млн доларів з жовтня по лютий", — зазначили у Reuters.

У Федеральній митній службі Росії розголошувати "конфіденційну" інформацію також відмовились, а у Кремлі сказали, що нічого не знають. Запит на коментар на заводі в Донецькій області проігнорували.

Однак інформацію про закупівлю міді з окупованої території прокоментували у Державному департаменті США. Країна ще до повномасштабного вторгнення РФ, 21 лютого 2022 року, ввела заборону на імпорт з Донецької та Луганської областей. Пізніше цю заборону підтримали й в ЄС.

"Ми попереджали КНР, що допомога військовим зусиллям Росії матиме серйозні наслідки. Ми без вагань будемо діяти проти організацій, включно з фірмами КНР, які допомагають Росії вести війну проти України або допомагають Росії обходити санкції", — сказали журналістам в американському Держдепартаменті.

У Єврокомісії та Міністерстві торгівлі Китаю на запитання Reuters не відповіли, представники України інформацію також не прокоментували.

Нагадаємо, 13 квітня Китай представив на Всесвітній виставці радіолокації свої засоби боротьби з безпілотниками та літаками-невидимками. Китайські інженери запевняють, що нові технології дозволяють системам виявляти найменші цілі.

Сьогодні, 14 квітня, міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні. Він це назвав "розумною позицією".