Більше половини американців хочуть, щоб Україна вступила до НАТО – опитування

За даними журналістів, 56% громадян США вважають, що оборона України країни є "життєво важливою" для національних інтересів їхньої країни.

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Більш ніж половина (55%) громадян США, які мають право голосу, підтримують вступ України та Грузії до Північноатлантичного Альянсу. Про це свідчать результати опитування компанії Redfield&Wilton Strategies, проведеного 4 квітня, повідомляє Newsweek.

За даними соціологів, 30% респондентів рішуче підтримують вступ України до НАТО, а 25% просто виступають за членство нашої країни в Альянсі.

У публікації також йдеться про те, що кожен десятий американець проти (5%) або категорично проти (5%) вступу України до НАТО. Ще 26% учасників опитування висловили байдужість до цієї теми.

Крім того, 56% опитаних погодилися з тим, що захист України "життєво важливий" для національних інтересів США (29% згодні та 27% повністю згодні)

Загалом у соціологічному дослідженні взяли участь 1500 американських громадян, які мають право голосу.

Раніше ми також писали про те, що, згідно з даними опитування Gallup, проведеного з 2 по 22 січня, 65% громадян США виступають за повернення окупованих Росією українських територій військовим шляхом. Крім того, 39% американців вважають, що США надають ЗСУ достатньо допомоги.

Нагадаємо, що за інформацією The Wall Street Journal від 4 квітня, членство України в НАТО знято з порядку денного. Натомість в оборонному альянсі мають намір запропонувати Києву "втішну нагороду".

Ще ми повідомляли, що 7 квітня глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував важливі кроки НАТО щодо України, які будуть озвучені на саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. Дипломат також закликав "не зациклюватися" на темі вступу нашої країни до НАТО, заявивши, що "буде багато інших рішень".