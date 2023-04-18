"Зруйнуємо Хайфу та Тель-Авів": президент Ірану надіслав нові погрози Ізраїлю

За словами Ібрагіма Раїсі, іранська армія захищатиме інтереси країни на Близькому Сході. Тегеран загрожує не лише словами — КВІР наказував запустити ракети по Ізраїлю з Гази та Лівану на початку свята Песах, пишуть ізраїльські ЗМІ.

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Збройні сили Ірану зруйнують Хайфу та Тель-Авів, якщо Ізраїль вдасться до найменших ворожих дій. Про це сказав 18 квітня іранський президент Ібрагім Раїсі під час церемонії Дня національної армії Ірану, пише агентство Mehr.

"Вороги, особливо сіоністський режим, повинні знати, що вони зіткнуться з жорсткою відповіддю. Армія Ісламської Республіки Іран оснащена сучасними технологіями та можливостями", — попередив Раїсі.

За словами Раїсі, армія захищає не лише кордони Ірану, а й інтереси країни на Близькому Сході

За його словами, армія захищає не лише кордони Ірану, а й інтереси країни на Близькому Сході, борючись із терористами. Присутність іноземних сил загрожує безпеці Ірану, упевнений він.

"Іранські збройні сили забезпечують безпеку, де б вони не перебували. Чим раніше вони підуть, тим краще буде для мешканців регіону", — цитує його мовник Iran International.

Іранське агентство Tasnim доповнює, що Раїсі закликав американські сили покинути Близький Схід.

"Американські сили повинні залишити регіон якнайшвидше. Це буде на користь їм і території. Присутність чужинців загрожує регіональній безпеці", — заявив президент.

Ібрагім Раїсі каже, що військова міць Ірану не загрожує іншим країнам

Іранський лідер стверджує, що військова міць його країни не загрожує іншим країнам — оборонна доктрина Ісламської Республіки нібито ґрунтується на стримуванні.

Конфлікт Ірану та Ізраїлю: Тегеран нарощує сили

Духовний лідер Ірану аятола Хаменеї на зустрічі з військовим командуванням у Тегерані 17 квітня виступив за продовження підвищення боєздатності армії у всіх областях через "загрози з боку ворогів".

Ізраїльська газета Jerusalem Post зазначає, що висловлювання Ібрагіма Раїсі збіглися з візитом старшого сина останнього шаха Ірану Рези Пахлаві до Ізраїлю. Пахлаві, який живе в США, зустрівся в Єрусалимі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу і його дружиною.

Під час візиту Пахлаві підкреслював ідею єдності між ізраїльтянами та іранцями, заявивши, що нинішній Тегеран не представляє думки більшості іранського народу.

Загроза Тегерана, за даними ізраїльських журналістів, не лише словесна. Корпус вартових ісламської революції минулого тижня наказував запустити ракети по Ізраїлю з Гази та Лівану на початку свята Песах.

Нетаньягу 17 квітня сказав, що заклики до знищення євреїв не припиняються. Сьогоднішній Іран він порівняв із нацистською Німеччиною як організацією, що становить екзистенційну загрозу єврейському народу.

"Попередні перемоги не гарантують майбутніх. Ізраїль має бути готовий самостійно захищатися від будь-якого ворога та загрози", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що Китай і РФ ведуть приховані переговори з Іраном щодо постачання хімічного з'єднання, щоб виробляти паливо для балістичних ракет.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наприкінці березня говорив про небезпеку союзу Росії, Китаю та Ірану. Ці три країни, на його думку, створюватимуть проблеми ще довгий час.