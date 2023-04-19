В Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в Луїзіані (фото)

Танк довелося тимчасово залишити на стоянці для тягачів через поломку вантажівки, яка має доставити Т-90А в Абердинський випробувальний центр армії США.

Related video

На зупинці вантажівок у штаті Луїзіана вже декілька днів стоїть російський танк Т-90А, який найімовірніше було затрофеєно бійцями ЗСУ. Пентагон назвав, куди прямує бронетехніка. Про це повідомляє The War Zone.

У Міноборони США підкреслили, що танк не має загрози для населення, оскільки він транспортується без боєприпасів, а елементи динамічного захисту без вибухівки. Представник Пентагону Сью Гоф у листі виданню також назвав, куди прямує танк — полігон Абердин у штаті Мериленд.

Адреса кінцевого отримувача

Через технічну несправність тягача Т-90А довелося залишити на стоянці для тягачів в сільській місцевості Роанок. При цьому у виданні зазначають, що на гарматі позначено отримувача "посилки" — це Абердинський випробувальний центр армії США за адресою 358, 6850 Lanyard RD, Aberdeen Proving Group. На офіційному сайті центру пишуть, що вони є провідною агенцією Міноборони США з тестування вразливих місць при прямій стрільбі та бойовій стрільбі. В ньому проводяться різні випробування та моделювання бойових дій для передачі даних армії США. Є найстарішим та водночас найінноваційнішим випробувальним центром армії США.

З танка зняли частину озброєння та захисту

При цьому в Пентагоні не стали розкривати, що буде з танком, а також підтверджувати інформацію, що українські військові захопили російський Т-90А восени 2022 року. Коментувати відмовились з огляду міркувань безпеки. У виданні припускають, що танк використають для руйнівних випробувань, наприклад, для тестування різної зброї проти нього. Також його можуть використати для ознайомлення військ з іноземним обладнанням.

Нагадаємо, 18 квітня американський танкіст написав, що російський Т-90А — це повний мотлох через жахливий технічний стан.

13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.