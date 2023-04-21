Франція відмовила Україні у передачі цифрових карт Білорусі для роботи авіації та БПЛА, — ЗМІ

За даними журналістів, Київ просив у Парижа карту DTED для бойових завдань на надмалих висотах. Карти містять докладну характеристику рельєфу місцевості, виявляють ворожі засоби ППО, радари та зенітні батареї.

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Франція відмовилася надати Україні цифрову картку Білорусі, щоб авіація та безпілотники ЗСУ могли пролітати там на надмалій висоті. Про це пише 21 квітня французька газета Le Monde із посиланням на власні джерела.

Київ запросив у Парижа карту DTED (Digital Terrain Elevation Data) – важливий інструмент підготовки бойових завдань на малих висотах із детальною характеристикою рельєфу місцевості.

Пілоти кажуть, що DTED дає детальні характеристики перешкод – ЛЕП чи вітряків. Крім цього, карта визначає ворожі засоби ППО, радари та зенітні батареї.

"DTED об'єднує всі тактичні дані для польоту вночі або в умовах поганої видимості", — розповіло військове джерело Le Monde.

Карта DTED змогла б визначити місцезнаходження зенітних батарей ЗС РФ Фото: aa.com.tr

Військовий експерт із Парижа у коментарі Le Monde додав, що карти створюються за допомогою супутників і постійно оновлюються. Вони можуть допомогти українським військовим налаштувати безпілотники для завдання ударів по об'єктах у Білорусі.

"Ця картографія дозволяє запрограмувати профіль польоту з мінімально можливою висотою, щоб вас не помітили", — пояснив фахівець.

Франція разом з іншими країнами-союзниками з початку повномасштабної війни в Україні брала участь у зборі розвідданих та надавала їх Генеральному штабу у Києві.

Щоб виправдати відмову передачі технології DTED, у Парижі говорили про підтримку ЗСУ лише для захисту території України. А про участь в операціях на чужій території не може бути й мови, заявили урядовці.

За словами одного зі співрозмовників, Київ уже просив цю технологію в інших членів коаліції.

Нагадаємо, що у Верховній Раді раніше пояснили, чому Україна не розриває дипвідносини з Білоруссю. Ця країна — це коридор для українців, які виїжджають із тимчасово окупованих Росією територій, заявила 21 квітня представник комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

За даними британської газети Financial Times, Мінськ погодився постачати зброю найманців російській ПВК "Вагнер". У групи склалася критична ситуація із боєприпасами.