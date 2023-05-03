Аналітики ISW розповіли, чому Пригожин збрехав про вбивство командувача сил ТРО України

Аналітики вважають, що подібні коментарі російських ультранаціоналістів, у тому числі про масивний обстріл Павлограда, спрямовані на уповільнення контрнаступу Сил оборони України.

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Російська пропаганда підхопила заяву керівника групи найманців Євгена Пригожина про обстріл автомобіля, в якому нібито був командувач Силами української територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Про це йдеться у зведенні ISW за 2 травня.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 2 травня заявив, що його підрозділ завдав удару по бронеавтомобілю, в якому Танцюра їхав у Бахмут. Було опубліковано й відео з обстрілом.

Спікер Української тероборони Денис Зелінський, зі свого боку, пояснив, що "всі живі та здорові".

Але Пригожин пообіцяв продовжити операції в районі, який зазнав удару.

Так звані російські військкори назвали заяви Пригожина про удар по автомобілю з керівником тероборони інформаційною перемогою. За твердженнями одного з відомих пропагандистів, Танцюра отримав вказівку про переведення резервів у Бахмут і підготовку українських сил до контратак у цій місцевості. Обстріл автомобіля з ним він назвав важливою подією з оперативної точки зору, яка уповільнює майбутній український контрнаступ.

Усі коментарі російських ультранаціоналістів по суті зводяться до того, що будь-які російські операції спрямовані на уповільнення контрнаступу ЗСУ.

Інші російські військкори стверджували, що обстріл ЗС РФ Павлограда 1 травня значно ускладнює логістику українців і також позначиться на строках контрнасту України.

Нагадаємо, що, за даними військових аналітиків, Кремль уже підготував методички, які дозволяють пропаганді виправдовуватися за нові поразки ЗС РФ.

У зведенні за 1 травня військові дослідники повідомили, що в Бахмут перекинули російських снайперів із неназваного контртерористичного підрозділу, і що відбувається це на тлі значних втрат: лише за 2023 рік РФ втратила в районі Бахмута загалом 100 тисяч військових вбитими та пораненими.