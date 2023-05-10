"Не підливаємо масла у вогонь": у МЗС Китаю спростували інформацію про військову допомогу РФ

Дипломат з КНР спростував, що компанії Пекіна постачають критично важливі компоненти для військової промисловості Росії та наголосив, що його країна підтримує "нормальні" торгові відносини з країною-агресоркою.

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Китай наполягає на тому, що "не підливатиме масло у вогонь" війни в Україні і сподівається на подальші обговорення мирного плану, який раніше пропонував Пекін. Про це в середу, 10 травня, заявив міністр закордонних справ Цінь Ган, передає Sky News.

За інформацією видання, після зустрічі зі своїм німецьким колегою в Берліні, Цинь Ган розповів про нещодавні переговори китайського уряду як з Москвою, так і з Києвом і повідомив, що спецпредставник Китаю в Європі планує незабаром знову відвідати Україну.

"Ми не підливатимемо масло у вогонь війни", — заявив він.

Дипломат не підтвердив інформацію про те, що китайські фірми-виробники постачають критично важливі компоненти військовій промисловості Росії. За його словами, Пекін підтримує "нормальні" торговельні відносини з РФ.

Крім того, міністр закордонних справ Китаю заявив, що його країна не має наміру користуватися війною в Україні і щиро сподівається на подальше обговорення мирного плану, запропонованого Пекіном раніше цього року.

Нагадаємо, 8 травня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай бажає стабілізувати відносини з США, хоча звинувачують останніх у "серії неправильних слів та вчинків", які ці відносини погіршили.

Також зазначимо, 9 травня стало відомо, що у квітні 2023 року Китайська народна республіка отримала рекордний виторг від експорту своєї продукції до РФ.