Питання життя та смерті: Рогозін поскаржився на "складну ситуацію" на фронті у ЗС РФ

За словами колишнього глави Роскосмосу, Захід відчув "смак російської крові" і прагне зруйнувати російську армію та державний устрій РФ, активно використовуючи всіх геополітичних противників.

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Контрнаступ Збройних сил України неодмінно відбудеться і російським військам буде вкрай складно, оскільки союзники по НАТО серйозно підготували особовий склад Сил оборони та надали українцям сучасне озброєння. Тому перед ЗС РФ стоїть питання життя та смерті. Про це заявив колишній глава "Роскосмосу" та радник з технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін 10 травня в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

Слідуючи нинішнім кремлівським наративам, Рогозін розповів, яку підтримку надає Альянс українським бійцям і тому як складно буде росіянам утримувати свої позиції на передовій. Проте чиновник вирішив згустити фарби, заявивши, що так звана "СВО" тривала надто довго і тепер на Заході "відчули смак російської крові".

"Чому вони такі активні зараз, тому що операція тривала, на мою думку, набагато довше за часом. І це дало їм підстави думати, що вони можуть нас дотиснути. Тобто вони зараз йдуть до кінця. Вони вважають, що зараз є шанс нас зруйнувати", — сказав Рогозін.

За його словами, західні союзники хочуть зруйнувати російську армію та державний устрій РФ, а також деморалізувати російське суспільство, активно використовуючи всіх геополітичних супротивників.

"Вони відчули запах російської крові й вони будуть йти далеко. І всі ті розмови, що вони зупиняться — все це нісенітниця! Це дуже небезпечний звір, який відчув кров", — додав Рогозін.

Чиновник поставив питання, чи готове у відповідь російське суспільство йти до кінця, оскільки зараз, на його думку, існує велика різниця між передовою і тилом, де люди живуть, як і раніше, поки армія "воює десь там". Рогозін підкреслив, що Захід сильніший і в плані економіки, і щодо армії та технологій, тому ймовірність катастрофи дуже велика.

"Якщо ми цього не зрозуміємо, якщо у нас не відбудеться консолідації суспільства та армії, солідарність усієї країни, то на нас чекає катастрофа", — заявив Рогозін.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін закликав провести другу хвилю мобілізації до РФ, щоб заповнити втрати в особовому складі ЗС РФ. За його словами, цей брак гостро відчувається на полі бою, навіть коли немає активних поступів на фронті.