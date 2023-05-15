"Ми будемо ключовою частиною": Зеленський та Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів"

Лідер британського уряду зазначив, що його країна готова реалізувати плани щодо навчання українських пілотів та допомогти з процесами логістики у відносно короткі терміни.

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У понеділок, 15 травня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів переговори з президентом України, де заявив, що процес постачання військової авіації – це "непросте завдання". Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели переговори щодо створення "коаліції винищувачів".

"Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру (Зеленському — ред.) та Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації — це непросте завдання", — зазначив Ріші Сунак.

Також у процесі переговорів обговорювалося можливе постачання до Києва винищувачів західного зразка та можливість навчання українських пілотів.

"Це не тільки надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика, яка йде поруч з цим, і Великобританія може відіграти у цьому велику роль", – зазначив голова британського уряду.

Сунак наголосив, що Великобританія готова реалізувати плани щодо навчання українських пілотів у відносно короткі терміни.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголосив після переговорів, що найближчим часом він може озвучити деякі "важливі рішення", проте політикам потрібно буде "ще трохи попрацювати над цим".

Нагадаємо, у понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії. Вертоліт українського президента приземлився прямо на присадибній ділянці заміської резиденції британського прем'єра Ріші Сунака.

Раніше, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.