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На Херсонщині збили ворожий БПЛА "Оріон" з авіабомбою КАБ-20 (фото)

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Фото: Twitter | Уламки російського БПЛА "Оріон"

Осколково-фугасна бомба КАБ-20 розроблялася спеціально для безпілотників. Вона має невелику вагу – 21 кг, з яких заряд вибухової речовини становить 7 кг.

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Українські захисники на Херсонщині приземлили ворожий безпілотник "Оріон". Судячи з уламків, машина була озброєна новими російськими керованими авіабомбами КАБ-20, розробленою спеціально для такого класу БПЛА. Про це 16 травня повідомило польське видання Defence 24.

Автори публікації звернули увагу, що на опублікованих у мережі фото видно фрагмент крила з пілоном озброєння, на якому залишилася ще одна бомба. Це керована авіаційна бомба КАБ-20 розробки компанії "Кронштадт", яка випускає, зокрема, безпілотні літальні апарати "Оріон".

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Російський безпілотник "Оріон"

Зазначається, що цей безпілотник може нести до 200 кг озброєння, що теоретично дозволяє підвісити до 8 бомб типу КАБ-20 — апарат може нести два пілони озброєння під фюзеляжем і по два під кожним крилом.

Коротко про КАБ-20

Оглядачі пишуть, що бомба Бомби КАБ-20 розроблялася спеціально для безпілотників, тому їхня вага невелика — лише 21 кг, з яких заряд вибухової речовини становить лише 7 кг.

Осколково-фугасна боєголовка має невелику зону ураження, але бомба оснащена безконтактним підривником та має лазерне наведення. КАБ-20 – класична плануюча бомба – її дальність залежить від висоти та швидкості, на якій вона скидається. І хоча офіційної інформації про технічні характеристики відсутня, швидше за все, дальність польоту боєприпасу становить 8 км.

"Є відомості, що у квітні 2023 року на озброєння надійшла версія КАБ-20С із супутниковим наведенням Глобальної навігаційної супутникової системи (ГЛОНАСС)", — зазначено у матеріалі.

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Авіабомби КАБ-20

Враховуючи тривалість безперервного польоту "Оріона", яка становить 24 години при максимальній стелі 7500 метрів і швидкості 200 км/год, цей клас боєприпасів становить певну загрозу, яку не можна недооцінювати, зазначили експерти.

Нагадаємо, 11 січня у Білгородській області розбився російський ударно-розвідувальний безпілотник, на борту якого перебували авіабомби КАБ-20С. Місцеві жителі стверджують, що деякий час чули гул, після чого побачили яскравий спалах у небі, а водночас у будинках зникла електрика.