РФ втратила в Україні військо чисельністю до 16 армій країн НАТО, — аналітики

У Global Firepower стверджують, що повномасштабна війна РФ з Україною показала, що Росія, попри матеріальну перевагу, має обмеження військового потенціалу.

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Росія втратила у війні проти України стільки військ, скільки налічується у 16 арміях країн НАТО. Це найбільші втрати у війні від часів Другої світової. Про це йдеться у звіті Global Firepower.

У рейтингу йдеться, що чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж втратила Росія. Серед них:

Болгарія — 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія — 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина — 23 тисячі регулярних військ;

Норвегія — 23 тисячі регулярних військ;

Литва – 16 тисяч регулярних військ;

Данія – 16 тисяч регулярних військ;

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;

Албанія – 8 тисяч регулярних військ;

Словенія – 7 тисяч регулярних військ;

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;

Естонія — 4 тисячі регулярних військ;

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;

Люксембург — 1 тисяча регулярних військових;

Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

"Російсько-українська війна, що триває, продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу Росії, попри її кількісну і матеріальну перевагу над сусідньою Україною, проливаючи світло на питання готовності, керівництва, навчання і постачання", — йдеться на сторінці армії РФ у рейтингу.

Однак, згідно з рейтингом, Росія перебуває на другому місці за силою армій. Аналітики, як повідомляється, використовують понад 60 окремих факторів для визначення показника PowerIndex: від кількості військових частин та фінансового становища до логістичних можливостей та географії.

"В огляді GFP 2023 року розглядаються загалом 145 світових держав", — йдеться у рейтингу.

Нагадаємо, що 17 травня Генштаб ЗСУ знову підрахував втрати Росії в Україні. Лише за один день росіяни на південному напрямку втратили понад роту солдатів. З початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили близько 4 тисяч танків і понад 7,3 тисячі бронемашин. Загалом ворожа армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 200,5 тисячі осіб особового складу.

Крім того, про те, що РФ втратила вже близько 200 тисяч людей, писали журналісти BBC ще 12 травня. Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити, за інформацією видання, загинули протягом останніх п'яти місяців з 1 грудня 2022 року. Більше половини — це ті, хто до вторгнення не був пов'язаний з армією: ув'язнені та "добровольці".