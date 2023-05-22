З жовтими пов'язками: мешканець Бєлгородщини розповів про зустріч з диверсантами (відео)

У медіа розповіли, що в Росії розшукують дві автівки. Водій однієї з них — 71-річний пенсіонер, що намагався евакуюватись та зустрівся з бійцями сил опору.

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Правоохоронці розшукують у Бєлгородській області РФ два автомобілі, якими можуть керувати диверсанти. Про це повідомили 22 травня у російському медіа Baza.

У пості йдеться про сріблястий Geely та білий "Ока". Авто Geely нібито було обстріляне та зупинене бійцями з жовтими пов’язками. Розшук двох машин авторам контенту підтвердило джерело у поліції.

"Що з водієм та пасажирами — невідомо", — зазначено в публікації про Geely.

Пізніше у Baza проінформували, що автомобіль Geely не викрадали. Власник машини заявив, що вона стоїть у гаражі в селі Козинка в Бєлгородській області.

"Можливо, у розшукуваного автомобіля інші номери або викрадачі підмінили номер", — припустили автори контенту.

Однак, як з’ясувалося, власник Geely все ж пережив зустріч з диверсантами у Бєлгородській області. За даними Baza, 71-річний Микола хотів виїхати разом з дружиною з села Козинка, адже почув вибухи.

За його словами, дорогою він зустрів військових, один з яких нібито вистрілив у машину.

"Машина зупинилась. Чоловіки у військовій формі розмовляли російською мовою та не пустили Миколу далі", — передали автори контенту.

У медіа зазначили, що після інциденту чоловік повернувся додому та поставив Geely у гараж. У пості йдеться, що внаслідок пострілу у автівки пошкоджено бензонасос.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області заявив про запровадження правового режиму контртерористичної операції в регіоні.

Тим часом бійці "РДК" записали відео, в якому заявили про прорив кордону РФ та передали вітання Володимиру Путіну.