"Ворог у Моксві та Уфі": Резніков звернувся до башкирів

Український міністр оборони закликав мешканців Республіки Башкортостан захищати розвиток власного народу, включно з реалізацією права на самовизначення регіону.

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Міністр оборони Україні Олексій Резніков звернувся до башкирців з метою того, щоб вони перестали воювати проти ЗСУ й зосередились на внутрішніх проблемах республіки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

За словами Резнікова, коли він проходив службу в армії, то одним з найкращих товаришів був башкир. Однак нині саме Республіка Башкортостан стала одним з лідерів серед російських регіонів за рівнем втрат в Україні. Загинуло чи покалічено вже тисячі людей з Башкирії.

Тому міністр записав звернення до народу башкирів, бо основними ворогами для них є не Україна, а влада Уфи та Москви. Очевидним інтересом для башкирів є забезпечення розвитку власного регіону, в тому числі за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону.

"Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви. Якщо перерахувати проблеми і загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені усіх причин – у Москві та в Уфі", — пише міністр оборони.

Нині ж башкирів відправляють вмирати за тисячі кілометрів і невідомо за що, продовжує Резніков, що суперечить інтересам всього народу, тому треба якнайскоріше це припинити.

Нагадаємо, 19 травня Резніков заявив, що НАТО не продумало логістику, бо були неготові до війни. РФ своєю чергою випускає до 30 тисяч снарядів на добу.

19 жовтня партизани Башкортостану закликали чоловіків боротися за вихід зі складу РФ.