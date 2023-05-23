"Збережіть своє життя": партизани з руху "Атеш" звернулися до російських курсантів

Партизани заявили, що вони усвідомлюють ризики, пов'язані з переходом на протилежний бік під час війни, і готові компенсувати ці ризики через надання "бонусів" у криптовалюті.

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Партизани "Атеш" звернувся до російських курсантів, закликаючи їх підтримати рух, оскільки тільки так вони зможуть забезпечити збереження життя та благополуччя Росії. Про це повідомили у Telegram-каналі "Руху Атеш".

Партизани заявили, що найближчим часом курсанти випускатимуться з ліцеїв, але вони повинні вирушити не в щасливе життя, а безпосередньо в зону бойових дій в Україні. Вони підкреслили, що єдиним способом врятуватися від цієї ситуації є вступ до партизанського руху та саботування війни всіма доступними способами.

"Атеш" заявив, що якщо курсанти не хочуть розвалу Росії, вони мають зупинити війну за всяку ціну.

"Ви складали присягу і присягалися захищати свою країну, а не нападати на сусідів. У вас як еліти своєї країни має бути розуміння, що це не подвиг, це злочин! Ця війна може призвести до загибелі вашої Батьківщини. Як колись Афган добив СРСР ", – повідомили у русі.

Партизани зазначили, що вони усвідомлюють ризики, пов'язані з переходом на протилежний бік під час війни, і готові компенсувати ці ризики через надання "бонусів" у криптовалюті. Ця підтримка покликана допомогти курсантам, які відмовляться воювати за Росії, створити фінансову подушку безпеки на випадок непередбачених обставин, а також надати допомогу їхнім сім'ям.

Але платять в "Атеші" не лише за вступ до лав партизанів, а й за надання корисної інформації. Нещодавно у телеграм-каналі руху з'явилося повідомлення про збір даних про російські війська на лівому березі Херсонщини.

"Агенти руху "Атеш" є в багатьох підрозділах армії Росії, Росгвардії, ПВК "Вагнер", але для успішних операцій необхідно якомога більше інформації. Нас цікавлять відомості про розташування підрозділів, кількість, озброєння, маршрути патрулів та інша наявна інформація. Найкраще прикріплювати фото/відео підтвердження", – повідомили партизани.

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це військовий партизанський рух, який був створений кримськими татарами та українцями у вересні 2022 року на окупованих територіях України та всередині Російської Федерації. За час свого існування учасники руху заявляли про проведення кількох успішних операцій з нейтралізації російських військових та техніки окупантів.

Нагадаємо, 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами та очікують на "український курортний сезон" на півострові.

Раніше, 1 травня, у Центрі національного опору попередили, що агенти ФСБ РФ перевдягаються у цивільне та зав'язують провокаційні розмови з населенням на тимчасово окупованих територіях з метою виявлення нелояльних місцевих. У ЦНС закликали бути обережними та не ділитися позицією з малознайомими людьми.