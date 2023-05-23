"Серед зрадників зростає страх": у ГУР пояснили, як у Криму готуються до контрнаступу ЗСУ

За інформацією представника ГУР, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов змусив місцевих комерсантів фінансувати свою приватну армію, яку тренують професійні військові РФ з бойовим досвідом.

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Поява нових формувань так званих "приватних військових компаній" у тимчасово окупованому Криму пов'язана зі зростанням страху серед зрадників України та російських окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для "Української правди".

"Окупанти чітко розуміють, що бойові дії на території Криму будуть, і вони зараз будують укріплення, оборонні лінії – не лише у Криму, а й на півдні Херсонської області", – повідомив Черняк.

За його словами представники окупаційної влади в Криму турбуються через те, що розчаровані в російській армії і не розуміють, чи зможе вона захистити їх разом з сім'ями та "награбованим" майном у Криму. Відповідно, приватні армії, на його думку, створюються для захисту окупаційних адміністрацій.

Черняк навів приклад однієї з кримських ПВК "Аксьонівці", яку фінансує голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у співпраці з місцевими комерсантами, яких змусив виділяти кошти для утримання своєї приватної армії.

"З одного боку, кримські бізнесмени змушені це робити, але з іншого – вони теж хочуть захистити себе і свій статок. Окупанти гарантують їм, що в разі чого – їх евакуюють, і все буде добре", – зазначив представник ГУР МО.

Черняк підкреслив, що так звані бойовики-аксьонівціі отримують від 200 до 250 тисяч рублів на місяць. Вони тренуються здебільшого на базі у Перевальному та на території тимчасово окупованої Херсонської області. Інструкторами для них виступають професійні російські військові з бойовим досвідом.

Також він зазначив, що новобранців вербують таким чином, щоб не конкурувати з головою ПВК "Вагнер".

"Набирають їх серед мобілізованих, створили подвійні контракти з "ПВК" та Міноборони. Вони намагаються насамперед залучати населення Криму, але крім цього проводять заходи по всій території Росії", — підсумував Черняк.

Нагадаємо, у вересні минулого року так званий голова окупованої АРК Крим Сергій Аксьонов погрожував мешканцям півострова із проукраїнською позицією.

На початку квітня 2023 року стало відомо, що окупаційна влада Криму готується до контрнаступу українських військ і створює оборонні споруди на підступах до півострова.