Новий сезон боїв: погода на півдні значно покращилась, – WP (фото)

Українські військові кажуть, що зараз ґрунти достатньо висохли, щоб по ним без проблем їздили танки та інші транспортні засоби. Аналіз супутникових даних теж фіксує, що незвично дощові місяці весни позаду.

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На південь України прийшла весна, незвично дощові березень та квітень минули. Про це повідомляє The Washington Post.

З початку року погода була несприятливою для українського контрнаступу. Ймовірною метою для України буде проведення операцій на півдні України в бік Мелітополя. Зараз погода там повна "яскраво-жовтих полів з врожаєм ріпаку". Розмови про наступ України точаться вже кілька місяців.

Президент Володимир Зеленський та військове командування заявляли, що чекають на надходження додаткової зброї та боєприпасів для початку операцій. Разом з тим про початок не будуть оголошувати, в ОП кажуть, що це не одноразова акція, яка почнеться за оголошенням.

Погана погода на полі битви означає просту річ — багнюку. Станом на 21 травня ситуація стала значно кращою. Супутник Copernicus Sentinel показав, що зараз землю покрила рослинність, а багнюка пішла.

Стан ґрунтів на півдні України Фото: Sentinel–2/ESA

Потеплішання дає переваги, включно з листвою, яка може прикривати війська. Після вологого квітня, за даними дослідника університету Мериленду Інвала Беккера-Решефа, травень видається напрочуд сухим. В деяких районах навіть не виключають посуху. Найнижча вологість ґрунту фіксується у Херсонській та Запорізькій областях.

Також у виданні зазначають, що погода є важливим фактором для наступальних операцій, проте не вирішальних. Нині бійці ЗСУ в районі Оріхова кажуть, що ґрунт достатньо добрий, щоб по ньому міг їхати танк й інша техніка. 1-й танковий батальйон відпрацьовував наступальні маневри на танках Т-64.

Нагадаємо, 25 травня в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи, у військовій адміністрації кажуть про знищення ЗРК С-300.

Також 25 травня в Мелітополі пролунали вибухи в районі захопленого аеродрому. На місці події здіймався дим.