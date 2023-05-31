Росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів своїх військових, — ГУР

Російська армія не в змозі впоратися з великим потоком ліквідованих військових, які загинули під час війни в Україні.

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У Росії розпочали створення великомасштабних комплексів, призначених для обробки, дослідження та утилізації тіл загиблих російських військових, які брали участь у конфлікті в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Курську та Ростові-на-Дону в Росії нині будуються комплекси для сортування та зберігання тіл загиблих бійців, які брали участь у війні проти України. Планується, що кожен із цих об'єктів матиме площу понад 4000 квадратних метрів та буде обладнаний спеціальними зонами для проведення слідчих дій та досліджень.

В рамках комплексів будуть створені рефрижераторні приміщення з холодильними камерами на 1000 місць, а також склади з трунами та похоронним приладдям. Крім того, у комплексах передбачені скорботні зали, де можна буде проводити церемонії прощання та вшанувати пам'ять загиблих.

Зазначається, що загальна вартість будівництва комплексів для сортування та зберігання тіл загиблих військових становитиме понад 600 мільйонів рублів у Ростові-на-Дону та понад 800 мільйонів рублів у Курську. Крім того, вартість рефрижераторного обладнання для кожного комплексу оцінюється більш ніж мільярд рублів.

У той же час Головне управління розвідки заявляє, що російська армія не в змозі впоратися з великим потоком ліквідованих військових, які загинули під час війни в Україні.

"Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", — йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчинив військових злочинів, має змогу здатися в полон.

"Інакше на нього чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що Сили оборони України 25 травня заявили про знищення на Таврійському напрямку більше роти окупаційних військ.

За словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих виявилася ув'язненою.