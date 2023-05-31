Україна отримає від Швеції одну із найсучасніших БМП CV-90, — Міноборони (фото)

Машина спеціально створювалася для експлуатації в умовах субарктичного клімату, тому CV-90 добре почувається в засніженій і заболоченій місцевості.

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Швеція надасть для потреб Збройних сил України одні із найсучасніших бойових машин піхоти CV-90. Ці БМП перебувають на озброєнні деяких країн-членів НАТО, повідомили 31 травня у Міністерстві оборони України.

"Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці вже завершили підготовку щодо експлуатації цих бойових машин.

Що відомо про БМП CV-90

Шведська бойова машина піхоти Stridsfordon 90 (або Strf 90), більш відома як CV90, перебуває на озброєнні країн НАТО з 1993 року. Машина належить до другого покоління БМП, тому відповідає вимогам для даного класу машин — вона має посилену броню, підвищену маневровість, систему стабілізації, тепловізор і систему управління вогнем (СУВ) з лазерним далекоміром.

Екіпаж БМП складається з трьох осіб, крім них машина може перевозити вісім десантників. Посадка та висадка десанту проводиться через двері у кормі.

Бронювання

CV90 оснащена новою схемою бронювання — корпус та вежа мають значний нахил лобових листів броні, тому машина значно захищена у лобовій проєкція. При цьому БМП може додатково оснащуватися знімними елементами захисту від гармат калібром до 30 мм. Ходова частина закрита екранами.

Силова установка та ходова

На БМП встановлено двигун DS14 SAAB-Scania з турбонаддувом, потужністю 550 к.с. Базова модифікація машини розвиває швидкість до 70 км на годину по шосе. При встановленні додаткових модулів захисту швидкість машини і її рухливість знижуються.

Гусениці БМП металеві з гумометалевим шарніром (ГМШ) і гумовими подушками, що забезпечує підвищену прохідність. Варто зазначити, що розробники створювали машину з упором на її експлуатацію в умовах субарктичного клімату, тож CV-90 добре себе почуває у засніженій та заболоченій місцевості.

Озброєння

Дослідний екземпляр CV-90 з баштою оснащений 40-мм гарматою L-70B, проте пізніше з'явилися різні модифікації. Серед них:

CV-9030 — експортний варіант попередньої машини, оснащений 30-мм знаряддям Bushmaster II;

CV-9035 — ще одна експортна версія, озброєна гарматою Bushmaster III калібру 35 мм;

CV-90FOV – розвідувальна БМП для артилерійських спостерігачів;

CV-90FCV — командно-штабна машина зі зміненим десантним відділенням та додатковими засобами зв'язку;

CV-90ARV — ремонтно-евакуаційна машина;

CV-90AMOS — самохідний скорострільний міномет з двома 120-мм стволами та автоматами заряджання;

CV90120-T — з танковою гарматою 120 мм;

Боєкомплект представлений бронебійними оперними підкаліберними снарядами (БОПС) APFSDS-T Mk1 з 300-грамовими вольфрамовими сердечниками високого подовження. Бронепробивність снарядів становить до 140 мм на відстані 1 км, і до 100 мм — на 1,5 км.

Також БМП оснащена стандартним для такого класу машин спареним кулеметом 7,62 мм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон разом із міністром юстиції Гуннаром Стреммером 11 травня оглянули та "обкатали" одну з бойових машин піхоти CV-90, які будуть передані Україні. Цю машину називають однією з найкращих у світі не лише за технічними характеристиками, але й через її різні модифікації.