"Летіли до інших цілей": вибухові механізми дронів, які атакували Москву, не спрацювали, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, спалахом, який зняли очевидці, були пари бензину, що загорілися в двигуні БПЛА. Вибухівка у деяких дронах не спрацювала зовсім.

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Вибухотехніки, які працювали з уламками дронів, які атакували Москву вранці 30 травня, повідомили, що, за попередніми оцінками, всі закладені в БПЛА вибухові пристрої не спрацювали або спрацювали частково. Про це повідомляє "Ъ".

За інформацією журналістів, при зіткненні дрону з житловим будинком на вулиці Атласова в районі Нової Москви, вибуховий механізм не спрацював або спрацював не повністю.

Спалахом, який зняли очевидці, були пари бензину, що загорілися в двигуні дрону.

БПЛА у Москві

Більше того, вибухівка у дронах, які зіткнулися з будинками на Ленінському проспекті та Профспілковій вулиці, не вибухнула зовсім.

Причина, через яку вибухові механізми не були приведені в дію, за даними журналістів "Комерсанта", у тому, що цілями атаки були інші об'єкти.

Російське Міноборони зазначало, що дрони, які атакували Москву 30 травня, придушили російські РЕБ.

Нагадаємо, що, за оцінками розробника, росіяни атакували Москву дронами, щоб звинуватити Україну в обстрілі мирних жителів.

Також повідомлялося, що російським аеропортам знадобляться антидронові комплекси через потенційні атаки БПЛА. Представники деяких аеропортів РФ, за даними журналістів, відкрито заявляють про проблеми із захистом авіакомплексів. Але ці системи відносно дорогі, та їх застосування має бути обумовлене необхідністю.