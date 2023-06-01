Україні потрібно більше систем Patriot: прем'єр Нідерландів закликав посилити військову допомогу

На саміті планується обговорити зміцнення протиповітряної оборони України, у тому числі, за допомогою ЗРК Patriot.

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Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, вважає, що партнерам необхідно передати більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Про це він сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, повідомляє "Європейська правда".

Рютте зазначив, що на саміті планується обговорити зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи можливість постачання нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Високо на порядку денному сьогодні буде військова підтримка (України. – Ред.). F-16, системи Patriot. Україна потребує більшої кількості їх. Тому ми працюватимемо над розширенням коаліції Patriot", – сказав глава уряду Нідерландів.

Володимир Зеленський, президент України, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, висловив намір розвивати "коаліцію винищувачів" та запропонувати "коаліцію Patriot".

Під час саміту, який проводитиметься у Замку "Мімі", планується обговорення спільних зусиль для досягнення миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз. Основні теми включають захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення сталості європейських держав.

Нагадаємо, 25 травня "Укрінформ" показав роботу бойових вертольотів ЗСУ на Запоріжжі. Гелікоптери Мі-24 застосовуються Повітряними силами ЗСУ проти військ ЗС РФ на території Запорізької області.

Також 17 травня у ЗСУ пояснили, чому Росія не могла знищити Patriot. Спікер Повітряних сил Юрій Гнат назвав представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова брехуном і нагадав, що за його розповідями росіяни вже знищили більше літаків, ніж Україна мала на озброєнні.