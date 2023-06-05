"Епічні битви": у ОП прокоментували фейкові новини у росЗМІ про контрнаступ ЗСУ

За словами Подоляка, у Києві з великою цікавістю спостерігають за "епічними битвами" з легіонами російських військових, про які пишуть росЗМІ, але закликав вірити лише офіційній інформації.

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У понеділок, 5 червня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав усіх, кому цікава тема про контрнаступ ЗСУ слідкувати лише за офіційними новинами з України. Про це він написав у своєму Twitter.

"Російські новинні зведення вже давно перетворилися на окремий віртуальний метавсесвіт. Москва вже бере активну участь у відображенні... глобального наступу, якого "поки не існує", — повідомив він своїм підписникам.

За словами Подоляка, російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що "мільйонна російська армія" активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрилій винищувачів F-16, у той час як Україна уважно спостерігає за цією "епічною битвою", хоч і з деяким подивом.

"Не хотілося б переривати класичну "російську виставу", але все ж таки: стежте тільки за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду", — підсумував представник ОП.

За свіжою інформацією від спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, станом на 5 червня у районі Бахмуту війська РФ обстріляли позиції України 352 рази. У свою чергу українські захисники ліквідували 69 росіян, ще 119 окупантів поранено, є також один полонений.

Також нагадаємо, 4 червня у Байдена розповіли про свої очікування від українського контрнаступу. На думку представників адміністрації президента США, контрнаступ ЗСУ може допомогти Києву відбити "стратегічно важливу територію", яку зараз контролює російська сторона.