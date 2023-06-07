На тлі загроз Китаю: у Конгресі США заговорили про зниження військової допомоги Україні

Конгресмен Майк Роджерс сказав, що у вересні питання обсягу фінансування військової допомоги Україні може бути переглянуте "на набагато скромнішому рівні".

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Комітет із збройних сил Палати представників Конгресу США розглядає законопроект про додаткові витрати у 2023 році на боротьбу з погрозами з боку Китаю. При цьому голова комітету Марк Торнберрі припустив, що наступний пакет допомоги Україні буде надано "у набагато меншому обсязі". Про це 6 червня написали журналісти Defence News.

Проект був запропонований республіканцем Майклом Роджерсом, штат Алабама. Він зазначив, що як тільки Конгрес завершить роботу над законом про повноваження в галузі національної оборони на 2024 фінансовий рік та законопроектом про асигнування на оборону, тоді слід звернути увагу на Китай.

"Нам час подивитися і зрозуміти, чи справді ми займаємося Китаєм. Якщо так, то добре. Якщо ні, ми продовжуватимемо і скорочуватимемо фінансування (проектів додаткових оборонних витрат). Для мене вся справа в Китаї", — заявив він.

Водночас Роджерс, який раніше критикував адміністрацію Байдена за відмову постачати Україні певні види зброї, висловився менш оптимістично щодо військової допомоги Україні. За його словами, у процесі фінансування можливостей ЗСУ можуть відбутися зміни, залежно від того, яким буде контрнаступ і чи настане до вересня перемир'я.

"Мені, ймовірно, доведеться повернутися до питання про Україну, але на набагато скромнішому рівні, ніж усе, що ми робили раніше", — сказав Роджерс в інтерв'ю Defense News.

Оглядачі у зв'язку з цим зазначили, що Пентагон не включив додаткової допомоги Україні до свого бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік, зазначивши, що відомство запитуватиме майбутні пакети допомоги виходячи з додаткових витрат, які затвердить Конгрес. При цьому Міністерство оборони очікує, що кошти на допомогу Україні закінчаться до кінця фінансового року у вересні.

У матеріалі також було наведено цифри. Так, у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 вересня, загальні витрати на оборону становитимуть $893 млрд з урахуванням $35,4 млрд на надзвичайну допомогу Україні. А загальні витрати на оборону у 2022 фінансовому році становили $794 млрд після того, як Конгрес виділив ще $26 млрд на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом Пентагону, інспектори відомства провели аудит, під час якого було виявлено непридатне для експлуатації озброєння, призначене для відправки в Україну. Було виявлено шість гаубиць М777 та понад 20 машин M1167 "Humvee", які потребують ремонту.