"Поклали купу народу": військові РФ відмовляються їхати на фронт (відео)

Російський солдат у телефонній розмові заявив, що 600 військових відмовилися повертатися на свої бойові позиції після відпустки. Причина цього — відсутність порядку та великі втрати ворожої армії.

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Під час телефонної розмови російський військовослужбовець повідомив, що деякі окупанти не повертаються із відпусток на лінію фронту. Крім того він також згадав про спробу прориву на їх позиції з боку українських бійців. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

"Ми заслонили тільки, через годину нас почали обсипати. Три дні *бошат, а у нас підтримки ніякої немає. У нас тільки сьогодні вночі почали трошки там, довбають по лісі потихеньку. Зараз ось знову хо*ли ху*рят. Сказали, чекають", настання з кінця березня-початку квітня", — розповів окупант.

Військовий також скаржиться, що у них 600 солдатів не повернулися із відпусток.

"Через свавілля цього, що тут коїться, ми не повинні тут бути взагалі. У нас одні "мобики", жодного командира немає нормального. Поклали купу народу. Штурмували терміновики, їх поклали, потім написали, що контракт підписали, — каже російський загарбник.

Нагадаємо, що моніторингова група Oryx 29 травня підтвердила, що Росія втратила понад 2000 танків та 2366 бойових машин піхоти (у тому числі понад 850 БМП) з початку повномасштабного вторгнення.

Також ЗСУ захопили частину Берхівки під Бахмутом. За словами керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, російські війська провели перегрупування у цьому населеному пункті. Проте українські захисники змусили їх ретируватися.