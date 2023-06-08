Зеленський та Рютте тиснуть на Іспанію, щоб вони передали Patriot Україні, – El Pais

В іспанській армії є дві батареї Patriot, одна обороняє країну, а інша за домовленостями з НАТО стоїть в Туреччині. До кінця грудня вона має знаходитись на турецькій території, пишуть журналісти.

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Нідерланди та Україна тиснуть на іспанське керівництво, щоб вони приєднались до "коаліції Patriot". Про це повідомляє газета El Pais.

Президент України та премʼєр-міністр Нідерландів передали прохання премʼєр-міністру Іспанії Педро Санчесу передати українським військовим зенітно-ракетний комплекс Patriot. Проте зараз іспанський протиракетний комплекс знаходиться в Туреччині, країні-члені НАТО. За домовленостями, дивізіон має знаходитись на турецькій території до 31 грудня. Президент Ердоган хоче, щоб Patriot був у його країні і після 31 грудня.

Зазначається, що Володимир Зеленський передав прохання до керівника іспанського уряду під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові. Іспанія має дві батареї ЗРК Patriot — одна в Туреччині з 2015 року, що відповідає оперативним вимогам Альянсу, а друга знаходиться в морській піхоті у Валенсії. Вважається, що друга батарея потрібна для національної безпеки Іспанії.

У виданні вважають, що Іспанія може бути готовою передати Україні батарею Patriot. Необхідність розміщення батареї на турецькій території журналісти називають такою, що вже не відповідає військовим потребам. Тому ЗРК там знаходиться з політичних міркувань, бо Туреччина є "норовливим партнером".

Нагадаємо, 7 червня Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно 50 батарей ЗРК Patriot, бо країна має велику територію.

2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна "коаліція Patriot".