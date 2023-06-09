Примусова "евакуація": росіяни перевозять місцевих мешканців та майно вглиб Криму

Загарбники вже підготували евакуаційні заходи в окупованому Вірменську.

Related video

Російські окупанти в Криму готуються до примусового переміщення місцевих жителів із півночі півострова та викрадення матеріально-культурних цінностей. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Згідно з вказівками, російській владі потрібно скласти списки людей для примусової "евакуації" всередину півострова або на територію Російської Федерації.

Кримське підпілля також повідомило, що подібна підготовка вже відбулася в Армянську, розташованому на півночі півострова.

Згідно з планами окупантів, насамперед планується евакуація представників окупаційних адміністрацій та їхніх сімей, а також техніки та документів. Російські загарбники також вимагають надати їм списки матеріально-культурних цінностей, які вони мають намір вкрасти та вивезти до Російської Федерації.

У ЦНС також зазначили, що мають списки причетних до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання цінностей: "Кожен понесе покарання і відповідатиме за скоєне".

Нагадаємо, що представник ГУР МО Андрій Юсов переконаний, що ЗСУ увійдуть до тимчасово окупованого Криму до настання холодів.

А 18 квітня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що його прогноз щодо звільнення Кримського півострова йде за планом. За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.